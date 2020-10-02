Пригожин посоветовал американским журналистам обратиться к Шнурову за комментарием о «нецензурных» сайтах

С запросом к предпринимателю обратилось российское издание RuNews24.ru.

Бизнесмен из Северной столицы Евгений Пригожин оценил расследование международного агентства новостей Reuters о сайтах (якобы «пытающихся влиять» на избирателей из США), в доменных именах которых присутствует намек на нецензурную лексику.

С соответствующим запросом к предпринимателю обратилось российское издание RuNews24.ru. В нем журналисты попросили Евгения Викторовича прокомментировать расследование Reuters, в котором говорится о его потенциальной связи с интернет-порталом NAEBC.

Ответ бизнесмена представил пресс-центр «Конкорда». Пригожин подчеркнул, что в глобальной Сети встречается большое количество интернет-ресурсов, названия которых созвучны со словами, попадающими под критерии ненормативной лексики. Он отметил, это вовсе не значит, что он как-либо с ними связан.

Помимо этого, предприниматель дал совет журналистам взять комментарий у фронтмена музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова, известного своими эпатажными выходками и использованием в песнях нецензурных реплик и выражений. По мнению Пригожина, он может дать развернутый ответ на данный вопрос, а также может посвятить этой теме очередную песню.