Помощник президента Абхазии задержан в России

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В России задержали на десять суток помощника президента Абхазии по международным связям Ахру Авидзбу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря абхазского Совета безопасности Сергея Шамбу.

По словам Шамбы, помощник главы государства задержан за нарушение границы. Инцидент произошел в конце августа, в сети появилась видеозапись, на которой мужчина в черном внедорожнике протаранил ворота на границе России и Абхазии, указано в сообщении.

По заявлениями, опубликованным в социальных сетях от имени Авидзбы, его не пропускали через границу, несмотря на дипломатический паспорт. Советник президента добровольно явился в следственные органы, после чего его задержали на десять суток, рассказал секретарь Совбеза Абхазии. Он подчеркнул, что российские правоохранители не учли наличие у Авидзбы дипломатической неприкосновенности.

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