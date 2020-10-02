Пелоси назвала заражение Трампа коронавирусом «уроком всей стране»

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Carolyn Kaster/AP

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выразила надежду, что после заражения коронавирусом президента Дональда Трампа вся страна усвоила урок о необходимости ношения маски. Об этом сообщает CNN.

Белый дом не доносил до населения необходимых предостережений, уверена Пелоси.

«Теперь, надеюсь, они пошлют стране другой сигнал или, даже если они этого не сделают, это будет уроком для остальной страны», – заявила спикер.

Она назвала диагноз президента и его супруги «печальным», но выразила надежду, что он станет «поворотным моментом» в подходе США к борьбе с вирусом.

Ранее сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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