Пашинян обсудил конфликт в Карабахе с Макроном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета и глав…
Асатур Есаянц/РИА «Новости»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил обострение ситуации с Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
Стороны подчеркнули недопустимость привлечения к боевым действиям террористов и боевиков незаконных вооруженных формирований, указано в сообщении. Кроме того, французский лидер отметил важность скорейшего прекращения огня в зоне конфликта и возвращения к мирному процессу урегулирования.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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