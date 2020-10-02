Почему в этом году возле Земли пролетело так много опасных астероидов?

Наверное, многие заметили, что в этом году в новостях часто упоминается о том, что рядом с Землей пролетел очередной опасный астероид. Стоит отметить, что раньше подобное наблюдалось крайне редко, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В 2020 году астероиды пролетают мимо Земли слишком часто, что пугает многих людей. Всего за пару недель может пролететь несколько потенциально опасных небесных тел. К примеру, астероид, который удалось найти лишь 18 сентября, буквально через несколько дней пролетит на очень близком к Земле расстоянии. НАСА предоставило данные о том, что астероид может пролететь даже ниже, чем находятся погодные спутники. Этот небесный объект пролетит рядом с Землей на расстоянии 13 тысяч миль. Его скорость составляет примерно 17 тысяч миль в час. В то же время есть и хорошая новость – его размеры настолько маленькие, что он не представляет для планеты совершенно никакой угрозы даже в случае столкновения. Но буквально в конце сентября рядом с Землей пролетело два больших астероида. Они, если бы столкнулись с планетой, то могли бы стать причиной серьезной ущерба. Диаметр одного из небесных тел составляет 130 метров, а второго – 200 метров. Конечно, риск для Земли минимальный, но ученые начинают переживать, что рядом с планетой начало пролетать так много космических тел разного размера. Ученые также предупредили о том, что в гравитационное поле в октябре войдет «неизвестный объект» и превратится на некоторое время в самую настоящую «Луну» небольшого размера. На орбите Земли этот объект может задержаться вплоть до конца весны следующего года. Специалисты на данный момент наблюдают за всеми космическими объектами, которые находятся по близости. Но объяснить подобную активность никто из них пока что не может.