После видео с НЛО начали говорить, что Китай обладает инопланетными технологиями

Пользователь TikTok @goldninjatw выложил короткое видео, в котором видно грузовик. На нем прямо по центральным улицам города перевозили диск огромного размера. Видео просмотрело больше 100 тысяч пользователей. Часть из них уверены в том, что это является прямым доказательством наличия инопланетных технологий на территории Китая.

Сторонники теории заговора сразу же обратили внимание на дный ролик. Скотт Уоринг добавил, что появились первые доказательства наличия внеземных технологий. При этом уфолог уверен в том, что в дальнейшем Китай обязательно воспользуется данными технологиями. В то же время остается тайной, что именно перевозил грузовик. В своем блоге Скотт Уоринг написал, что грузовик перевозил диск огромного размера, вокруг которого находились окна.

UFO on trailer truck recorded in China. Man yells UFO in Chinese. Oct 1 2020. ##ufo ##ufosighting ##aliens ##trending ##whatisit ##fyp ##foryoupage♬ original sound — goldninjatw