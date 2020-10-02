После видео с НЛО начали говорить, что Китай обладает инопланетными технологиями

Охотники за пришельцами уверены в том, что китайское правительство имеет в своем распоряжении внеземные технологии. Такое заявление поступило после того, как на кузове грузовика был замечен весьма странный объект, напоминающий НЛО, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Пользователь TikTok @goldninjatw выложил короткое видео, в котором видно грузовик. На нем прямо по центральным улицам города перевозили диск огромного размера. Видео просмотрело больше 100 тысяч пользователей. Часть из них уверены в том, что это является прямым доказательством наличия инопланетных технологий на территории Китая. Сторонники теории заговора сразу же обратили внимание на дный ролик. Скотт Уоринг добавил, что появились первые доказательства наличия внеземных технологий. При этом уфолог уверен в том, что в дальнейшем Китай обязательно воспользуется данными технологиями. В то же время остается тайной, что именно перевозил грузовик. В своем блоге Скотт Уоринг написал, что грузовик перевозил диск огромного размера, вокруг которого находились окна. @goldninjatw UFO on trailer truck recorded in China. Man yells UFO in Chinese. Oct 1 2020. ##ufo ##ufosighting ##aliens ##trending ##whatisit ##fyp ##foryoupage♬ original sound — goldninjatw В то же время нашлись пользователи, которые не считают, что видео является доказательством наличия инопланетных технологий. К примеру, один из комментаторов заявил под постом Уоринга, что на грузовике могли перевозить огромную деталь для бурильной машины. Еще один написал, что это мог быть зубчатый венец для вальцовой мельницы или что-то подобное. В свою очередь Скотт Уоринг уверен в том, что человечество уже полностью готово к знакомству с инопланетянами. Также он добавил, что люди стали более закаленными благодаря пандемии коронавируса. Уфолог считает, что знакомство с пришельцами сегодня уже никого не сможет напугать и принесет человечеству исключительно пользу.