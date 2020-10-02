Орлы ястребы чиновники Барнауле отрепетировали переход реалиям военного времени

В случае чего чиновники смогут развернуть штаб

Накануне в Индустриальном районе Барнаула начались учения по переводу сил гражданской обороны с мирного на военное время. Как сообщается на сайте администрации, чиновники потренировались в штабной деятельности, а комбинат школьного питания «Глобус» — в развертывании полевой кухни.

Полевая кухня на случай военного времени

С 1 октября администрация Индустриального района Барнаула объявила командно-штабное учение «по управлению мероприятиями гражданской обороны с мирного на военное время». В данной тренировке руководящий состав и органы управления должны отработать принятие решений, планирование действий и средств во время конфликтов.

Также в ходе учений ведется проверка планов гражданской обороны и защиты населения, администрации района, действий спасательных служб. Также планируется определить, насколько готовы управленцы к решению поставленных задач. Более того, на базе комбината школьного питания «Глобус» было проведено тактическое учение по развертыванию подвижного пункта питания.

Также отметим, что на 2 октября в Алтайском крае была запланирована комплексная тренировка по гражданской обороне. Была проверена система оповещения, начавшаяся с запуска сирен.

Любопытно, что власти используют именно формулировку «военное время», которая подразумевает вооруженный конфликт с другими государствами или внутри государства между разными политическими силами, а не «военное положение» — юридический термин, который обозначает особый правовой режим государства, вводимый в условиях внешней агрессии или ее угрозы.