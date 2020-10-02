4 октября Жулиан Алафилипп выйдет на старт Льеж-Бастонь-Льеж-2020 в радужной майке чемпиона мира-2020. За два дня до начала гонки 28-летнего французского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step ждал сюрприз – новый велосипед Specialized Tarmac SL7, на котором Жулиан Алафилипп будет выступать весь следующий год.

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

Новый Specialized Tarmac SL7 сделан специально для чемпиона мира Жулиана Алафилиппа

Льеж-Бастонь-Льеж-2020 – первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

Льеж-Бастонь-Льеж-2020 – первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

Льеж-Бастонь-Льеж-2020 – первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

Льеж-Бастонь-Льеж-2020 – первая велогонка Жулиана Алафилиппа в качестве действующего чемпиона мира

Photo © Deceuninck — Quick-Step — ©Wout Beel — Photo credit: ©Wout Beel

На новом Specialized Tarmac SL7 Жулиан Алафилипп, воспользовавшись хорошей погодой, провёл разведку финальных 65 км дистанции Льеж-Бастонь-Льеж-2020. Вместе с товарищами по команде Андреа Баджиоли, Реми Каваньей, Тимом Деклерком, Дрисом Девенинсом, Бобом Юнгельсом и Мори Вансевенаном он проехал самые трудные подъёмы «Старейшей» классики – Монумента – Розье (Côte du Rosier), Макисар (Col du Maquisard), Редут (Côte de la Redoute), Форже (Côte des Forges) и Рош-о-Фокон (Côte de la Roche-aux-Faucons).

Жулиан Алафилипп: «Велосипед, который меня ждал, стал настоящим драгоценным сюрпризом. Такое удовольствие получить его здесь, в отеле, и знать, что он будет моим весь год, в котором я намереваюсь как можно чаще быть впереди и показывать его на гонках. Это особенный подарок, мне нравятся штрихи, которые сделаны для меня лично. Благодарю Specialized за это, они сделали потрясающую работу.

С огромной радостью в первый раз после чемпионата мира присоединился к товарищам по команде. Утром хотелось поскорей выехать на тренировку на новом, специально сделанном для меня Specialized. Мы отлично проехали, ещё приятнее тренировку сделали болельщики на Редуте, которые мне аплодировали. С нетерпением предвкушаю старт в воскресенье на первой гонке, которую поеду как чемпион мира. Буду готов приложить все силы в борьбе за высокий результат».

Том Стеелс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Для нас Льеж-Бастонь-Льеж-2020 будет особенным, Жулиан впервые поедет в радужной майке чемпиона мира. У нас отличная и решительно настроенная команда, готовая его поддержать, с сильными гонщиками, способными контролировать гонку и вывозить его на хорошую позицию перед подъёмами. Кажется, по прогнозу, погода в воскресенье будет не слишком хорошей, но мы поедем с боевым настроем, надеемся на ещё один высокий результат».