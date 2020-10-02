У районі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО

Відбулося відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Риковичі Іваничівського району після реконструкції приміщення ФАПу.

На захід з нагоди відкриття завітав заступник голови облдержадміністрації Олександр Троханенко, повідомляє управління інформаційного політики та цифрової трансвормації Волинської ОДА.

Споруджували амулаторія за кошти спільного з Світовим банком проєкту «Вдосконалення медичної допомоги з системами кровообігу у Волинській області». Загальна вартість робіт – 8 млн 822 тис. грн.

Так, у новому медичному закладі працюватиме 1 сімейний лікар, який нині проходить інтернатуру. На сьогодні там працює вже 3 медпрацівники та є навіть кабінет стоматолога.

Обслуговуватиме амбулаторія села Риковичі та частину сусідніх сіл. Зокрема, на сьогодні, це орієнтовно 1,5 тис. населення. Однак декларацій з сімейним лікарем заключили лише 65 % жителів, тож медики очікують, що роботи ще додасться. Тим більше, що умови – надзвичайно хороші, є усе необхідне обладнання, устаткування та відповідні меблі. Тож сімейний лікар зможе надавати більше послуг, які передбачені первинною ланкою медицини.