В августе в Татарстане умерли на 700 человек больше, чем год назад

В августе текущего года в Татарстане умерли на 701 человека больше, чем в июне прошлого года, сообщил Росстат. По данным ведомства, в августе этого года в республике умерли 4 254 человека, в августе 2019-го — 3 553 человека.

В целом по России в августе текущего года в стране умерли на 13 787 человек больше, чем в июне прошлого. Так, в августе 2020-го в стране умер 157 181 человек, в августе 2019-го — 143 394 человека.

Напомним, за последние сутки в России число новых случаев заражения коронавирусом впервые с 1 июня превысило 9 тысяч. С начала эпидемии зарегистрированы 1 194 643 заболевших.

Абсолютным лидером по числу новых случаев заражения стала Москва — 2 704 против 2 424 днем ранее. В пятерке регионов с наибольшим суточным приростом заболевших остаются Санкт-Петербург (302), Подмосковье (244), Ростовская (209), Нижегородская (191) области. В Татарстане подтверждено 28 новых случаев заражения (вчера было 26). Республика в десятке регионов с наименьшим приростом.

Количество умерших от COVID-19 в России превысило 21 тыс. человек, достигнув 21 077.