СМИ сообщили об ухудшении состояния заразившегося COVID-19 Трампа

Состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа ухудшилось, у него появились кашель и температура, пишет Vanity Fair со ссылкой на двоих представителей республиканской партии, которые находятся «в тесном контакте с Белым домом».

У супруги Трампа Меланьи болезнь протекает без симптомов, отмечает издание.

Ранее стало известно, что Трамп и его жена заразились коронавирусом. Врач сообщил, что оба чувствуют себя хорошо. Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус также заявил, что у Трампа легкие симптомы заболевания.

Ранее COVID-19 подтвердили у советницы президента США Хоуп Хикс. После этого Трамп ушел на карантин в ожидании результатов теста.