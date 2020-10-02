Странные и необычные христианские иконы

Православные в России почитали и продолжают почитать немало причудливых икон. Часть из них даже были запрещены Церковью — за пугающий вид.

Богоматерь с тремя руками

Название говорит само за себя: Богоматерь изображена с тремя руками. По преданию, история, стоящая за этим образом, произошла в 8 веке в Византии и связана с эпизодом из жизни святого Иоанна Дамаскина.Он жил в Сирии, происходил из знатного христианского рода и был видным чиновником в халифате. В те времена как раз набирало обороты иконоборчество — санкционированное властями движение против почитания икон и уничтожение всех прочих объектов поклонения.Как ревностный христианин, Дамаскин не остался в стороне и направил византийскому императору Льву III протестное послание. Оно быстро разошлось по империи, привело императора в ярость, но сделать с подданным Сирии тот ничего не мог. Так родился план подставить Дамаскина. От его лица было написано письмо, в котором Дамаскин якобы призывает византийского правителя напасть на Сирию и избавить ее от халифата.Фальшивка была передана халифу, и тот повелел отрубить Дамаскину руку. В назидание руку выставили на главной площади города. Всю ночь оклеветанный молился перед образом Богоматери — и отрубленная рука чудесным образом приросла обратно. Вскоре, как считают верующие, появилась и первая икона Богородицы с приложенной к ней серебряной третьей рукой. Но со временем возникла традиция просто пририсовывать ее краской.

Святой с песьей головой

Эту икону с изображением святого Христофора в 18 веке официально запретили распоряжением Святейшего Синода как «противную естеству». Иными словами, святой с собачьей головой выглядел слишком уродливо. Иконы с ним, как правило, уничтожались, но до наших дней дошло несколько экземпляров. Старообрядцы, к примеру, все еще продолжают почитать изображенного Христофора-кинокефала.Есть несколько версий, почему мученика Христофора, жившего в 3 веке, начали изображать с головой пса. От теории, что он страдал редким видом генетической мутации, гипертрихозом, от которой тело человека почти полностью покрывается густыми волосами, до версии, что так было истолковано его прозвище и свирепый, звериный характер.

Есть даже представление что Христофор был из племени «псоглавцев» — собакоголовых людей, описание которых часто встречается еще с античных времен.Так или иначе, после запрета Синода Христофора начали изображать как всех нормальных людей.

Многоликая икона

Еще хуже пришлось иконам с образом трехликого Христа. Римско-католическая церковь осудила такие образы на век раньше, чем это сделала православная церковь. «Неканоническая и уродливая» — объявил Синод в 1764-м, и запретил образ. Однако до отдаленных уголков страны новости шли не быстро, и многоликие иконы продолжали появляться в приходах.Одна голова, три лица, четыре глаза — этот пугающий образ был всего лишь одним из наглядных представлений догмата о Троице (отец, сын и святой дух). Традиционно их изображали в виде трех идентичных фигур с ликом Христа, но идея получила развитие и в таком ключе. На некоторых иконах Троица вообще имела одно туловище, но три головы с одинаковыми лицами.

Спящий с открытыми глазами

Иконописная мастерская в селе Палех/Лопатин ЛевДля незнакомых с канонами иконописи «Спас Недреманное Око» — очень необычный экземпляр. На нем Христос изображен юношей, который то ли подпирает свое лицо от скуки, то ли собирается вздремнуть.На самом деле, Иисус на этом образе уже спящий, но спит он с открытыми глазами, что является аллюзией на льва. В средневековье считалось, что лев спит именно так. Истоки образа — всего из нескольких строк в Библии, где Иисус назван «львом из колена Иудина» (то есть храбрым человеком). В иконографии этот образ появился в Византии, а потом распространился на Руси.

В чреве кита

Это очень редкая икона, изображающая один из ветхозаветных сюжетов. Господь призвал пророка Иону и наказал ему отправиться в грешный город Ниневию и проповедовать там истинную веру. Однако Иона не захотел исполнять волю бога и решил просто… отправиться в долгое путешествие.Кара божья пришла к Ионе в виде кита, который во время шторма проглотил пророка, и тот три дня и три ночи молил Бога о прощении. Находясь в чреве кита. В результате, Бог простил Иону и тот потом много язычников обратил в веру. А на иконе изображен момент высвобождения пророка.Екатерина Синельщикова