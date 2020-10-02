Почему перестали летать на Луну?

20 июля 1969 года произошло одно из самых важных событий в истории человечества: человек ступил на Луну. Это было кульминацией более чем десятилетней научной, инженерной и политической работы и представляет собой одно из наших величайших достижений. В конце концов Соединенные Штаты совершили шесть высадок на Луну, в результате чего к 1972 году на поверхность Луны поднялось в общей сложности 12 астронавтов.А потом они остановились…Скоро исполнится пять десятилетий с тех пор, как по поверхности Луны ходили люди. Вопреки бесчисленным научно-фантастическим рассказам, у нас нет лунной базы. Вопреки множеству оптимистичных мнений, мы даже не очень близки к тому, чтобы когда-либо вернуться. Обычно самое сложное при перемещении из одного места в другое — это первый раз;После этого решены логистические проблемы, и путешествие становится легче и легче. Например, когда европейцы поняли, что между ними и Индией лежит огромная территория, поездки в Америку и обратно быстро стали обычным делом.Так почему же этого не случилось с Луной?Ответом на этот вопрос является целая матрица причин, по которым, к сожалению, люди пока привязаны к Земле.

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ

Одним из ключевых двигателей стремления США высадить людей на Луну было чувство соперничества с Советским Союзом. Как сообщает Ars Technica, в 1950-х годах Советский Союз вложил деньги и знания в свою космическую программу и добился нескольких поразительных результатов.Спутник стал первым искусственным спутником Земли на орбите в 1957 году, а в 1961 году советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим на орбите Земли. К началу 1960-х годов казалось очевидным, что Советский Союз станет первой страной, которая высадит кого-то на Луну. Президент Кеннеди произносит свою речь «Решение отправиться на Луну» 25 мая 1961 года перед Конгрессом.Холодная война была в полном разгаре, и потенциальные технологические и стратегические преимущества, которые такой подвиг мог дать Советскому Союзу, вызвали озабоченность американцев. В 1962 году президент Кеннеди сказал: «Это гонка, нравится нам это или нет. Все, что мы делаем в космосе, должно быть связано с тем, чтобы попасть на Луну раньше русских».Как отметил бывший главный историк НАСА Роджер Лауниус, «космическая гонка на самом деле была войной по договоренности между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Вместо размещения танков и войск на Земле, две страны направили ученых и инженеров, чтобы заявить о Луне как о своей — хотя бы символически.Этих условий холодной войны больше не существует, и до сих пор ни одна страна не поднялась до того же соперничества с США, как Советский Союз, что устраняет ключевую причину, по которой мы отправились на Луну».

Это слишком политически рискованно

Чтобы впервые попасть на Луну, потребовалось больше десяти лет. Также потребовалось невероятное количество денег и усилий, как умственных, так и физических. И все могло пойти не так в любой момент — могли дать сбой технологии, могли погибнуть астронавты или новый президент мог просто отменить проект. Политические риски были настолько высоки, что это чудо, что проект удался.Как сообщает Business Insider, «эти политические риски только усугубились за десятилетия, прошедшие с нашего последнего визита на Луну». Президенты часто предлагали вернуться на Луну, и НАСА разработало несколько планов сделать это, но как только цена резко повысится и проблемы станут ясны, эти планы обычно смещаются в сторону целей, которые воспринимаются как более практичные».Это другая проблема: преимущества возвращения на Луну в основном теоретические. Научные исследования — ключевая причина вернуться, но четкой нормы прибыли нет.Лунную базу можно было бы использовать в качестве заправочной станции, но до тех пор, пока не появится более практическая причина лететь на Луну и с нее — или использовать Луну в качестве промежуточной остановки на нашем пути в другое место — риски, связанные с таким проектом, пугают. Проще говоря, ни один политик не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с дорогостоящим бесполезным занятием или трагической катастрофой.

Первоначальная высадка на луну была пиар-ходом

Президент Джон Кеннеди произносит свою знаменитую речь «Мы выбрали полет на Луну» в Хьюстонском университете Райса в сентябре 1962 года.Абсолютно верно, что Джон Ф. Кеннеди был человеком, который настаивал на полете на Луну, ссылаясь на необходимость бороться с попытками русских господствовать в космосе. Но правда немного менее вдохновляет. Потому что отчасти причина, по которой президент Кеннеди так настаивал на космической программе, заключалась в его потребности в хорошей огласке после ряда политических катаклизмов, которые пошатнули его администрацию.Как сообщает CNET, Кеннеди начал свое президентство с убеждением, что высадка на Луну будет слишком дорогостоящей, чтобы ее серьезно рассматривать. Затем у него был не очень хороший год в 1961 году. Советский Союз выставил США в плохом свете, когда вывел Юрия Гагарина на орбиту вокруг Земли. Это заставило США выглядеть слабыми, а аргумент о том, что американцы не могут позволить себе полет на Луну, выглядел как-то глупо.Затем Кеннеди дал зеленый свет вторжению в залив Свиней. Это было катастрофой для Кеннеди. Это было настолько плохо организовано и некомпетентно выполнено, что Кеннеди выглядел очень, очень плохо.Это изменило его отношение к своим военачальникам и советникам и заставило искать способ изменить ситуацию. Идеально было объявить смелую миссию «Moonshot». Это сделало его похожим на дальновидного лидера, а США — на технологическую сверхдержаву.

Посадка на луну не предназначена для повторения

NASA / Via images-assets.nasa.govПосадка на Луну и облет ее в 1969 году была невероятным подвигом. Конечно, это стоило огромных денег и усилий и являлось одной из главных причин, по которой американцы не возвращались с момента окончания первоначальной программы Apollo в 1972 году. Как отмечается в MIT Technology Review, первоначальный проект высадки на Луну позиционировался как «гонка».Против Советов проект не был рассчитан на эффективность. Там, где это было возможно, использовались ярлыки, и никто не думал строить устойчивые цепочки поставок. Конечным результатом является система, в которой технология и инженерия, эквивалентные двум или трем гигантским реактивным самолетам, просто сжигаются или выбрасываются, чтобы никогда больше не использоваться.Другими словами, вся система доставки людей на Луну никогда не была рассчитана на повторение. На самом деле удивительно, что американцы выполнили 17 миссий Аполлона и шесть раз побывали на Луне.Если человечество серьезно хочет вернуться, то необходимо разработать устойчивую и эффективную систему для этого.В 2007 году Google объявил о присуждении премии X Prize , предложив 30 миллионов долларов первой неправительственной организации, совершившей высадку на Луну. С тех пор на Луну приземлились только три корабля — все правительственные проекты, ни один не был экипажем.

Оригинальный дизайн аполлона едва ли был безопасным

Члены экипажа USS Iwo Jima, основного спасательного корабля для миссии Apollo 13, поднимают на борт командный модуль.НАСАС 1969 года американцам удалось отправить на Луну всего двенадцать человек. Это невероятно, но еще более невероятно то, что все они пережили поездку. Проще говоря, добраться до Луны и обратно невероятно опасно , и опасность усугубляется тем фактом, что дизайн корабля Apollo можно охарактеризовать как «минимально жизнеспособный» подход к безопасности.Как сообщает Buzzfeed News , безумная гонка за высадку людей на Луну привела к значительному сокращению в плане используемых технологий и техники. После высадки на Луну в 1969 году чувство срочности, которое двигало проектом, испарилось. В конце концов, USA обыграли Советский Союз на Луне, и каждая последующая миссия Аполлона, казалось, подчеркивала, как мало они получили от этих дорогостоящих и вызывающих стресс миссий.Все это достигло апогея в 1970 году, когда миссия «Аполлон-13» провалилась. Взрыв лишил команду кислорода и повредил модуль, что привело к напряженной, пугающей поездке домой на искалеченном корабле.В то время как астронавты благополучно вернулись, инцидент подчеркнул тот факт, что космический корабль «Аполлон», по словам историка Джона Логсдона, был доведен «до предела своей безопасной работы». Вскоре после этого президент Никсон урезал финансирование высадки на Луну и переключил внимание НАСА на более дешевые и безопасные проекты: Skylab и Space Shuttle.

Нужны лучшие технологии

Технологии всегда развиваются, верно? Человечеству удалось собрать космические корабли, которые доставили астронавтов на Луну, а затем доставили их домой живыми и невредимыми в 1969 году. Неужто за последние пять десятилетий не произошел невероятный прогресс в технологиях, необходимых для новой такой миссии?Если говорить о компьютерах, ответ — да. Компьютеры на лунных модулях Аполлона были невероятно простыми по сравнению с сегодняшним оборудованием. Фактически, как отмечает Real Clear Science, смартфон в вашем кармане, вероятно, в 100000 раз мощнее компьютера на космическом корабле Apollo. Некоторые калькуляторы, выпущенные в 1980-х годах, были более мощными.Но компьютеры — это всего лишь часть технологии, необходимой для доставки людей на Луну и обратно, и их ограниченные возможности были обусловлены конструкцией, поскольку они должны были быть чрезвычайно эффективными, чтобы потреблять очень мало электроэнергии.И, как отмечает Forbes, большая часть оборудования, используемого в миссиях «Аполлон», остается ультрасовременной — и тогда эта технология была едва ли достаточно хороша, чтобы доставить нас туда и сохранить всем жизнь. Отсутствие серьезных достижений можно увидеть в том, насколько сегодняшние запуски Space X похожи на запуски в 1960-х — мало что изменилось.

И это одно из огромных препятствий для возвращения на Луну.

Президенты не терпеливы

Max Mumby/indigo/Getty ImagaesНаследие всегда в умах политиков. Джон Ф. Кеннеди официально начал миссию по высадке на Луну в 1962 году. К тому времени, когда USA фактически завершили ее в 1969 году, он был убит — но он бы не занимал пост, даже если бы он был жив, благодаря ограниченному сроку пребывания. Ричард Никсон, которого Кеннеди победил на выборах 1960 года, был человеком, который получил возможность насладиться лаврами победы, вызванной высадками на Луну.Как отмечает Lifehacker, поскольку на финансирование, проектирование, строительство и тестирование чего-то столь сложного, как высадка на Луну может уйти десятилетие или даже больше, любой президент, который настаивает на таком проекте, гарантированно уйдет из офиса к тому времени, когда это произойдет.В сегодняшнем политическом климате, когда президенты никогда не прекращают кампанию, ждать невыносимо долго. А новые администрации — особенно если они принадлежат к противоположной стороне — имеют привычку отменять крупные проекты, запущенные их предшественниками, именно для того, чтобы лишить их кредита.Фактически, Базз Олдрин, второй человек на Луне, довольно ясно утверждал, что единственный способ вернуться на Луну — это если обе политические партии в этой стране отложат в сторону свои разногласия. «Я считаю, что все начинается с двухпартийной приверженности Конгресса и администрации устойчивому лидерству», — сказал легендарный астронавт, и он не ошибся. Buzz Aldrin — второй человек на Луне.

Бедствия челленджера и колумбии

Как отмечает Buzzfeed News, программа космических шаттлов была продвинута в 1970-х годах, потому что она была бы дешевле, чем посадка на Луну, и безопаснее. Программа космических шаттлов, возможно, была шагом назад от невероятного достижения посадки людей на Луну, но она удерживала людей в космосе и служила невероятно важной цели, как для сохранения позиции США как лидера в освоении космоса, так и для восхищения людей этим.Когда в 1986 году взорвался космический шаттл Challenger, это был ужасный момент, который охладил всю страну. Как отмечает Space, это событие привело к изменениям в том, как работало НАСА и как использовалась программа Space Shuttle. Ее сократили, а некоторые задачи, которые выполнял Шаттл, были перенесены на более старые и более надежные технологии. Экипаж космического корабля «Челленджер». Слева направо: Эллисон Онизука, Майк Смит, Криста МакОлифф, Дик Скоби, Грег Джарвис, Рон Макнейр и Джудит Резник. (НАСА / 1986)Затем, в 2003 году, космический шаттл «Колумбия» распался при возвращении на Землю. Как сообщает PBS, эта вторая катастрофа оказала гораздо большее влияние на космическую программу.Президент Буш и его администрация задались вопросом, стоит ли подвергать человеческие жизни опасности, регулярно отправляя их в космос. Это новое, более осторожное отношение в значительной степени положило конец любым шансам на серьезную попытку вернуться на Луну — такая миссия внезапно показалась слишком опасной. Семь астронавтов «Колумбии» — Рик Хасбанд, Уильям Маккул, Майкл Андерсон, Калпан Чавла, Лорел Кларк, Илан.

Как «заставить» луну приносить прибыль

Нравится нам это или нет, но мы капиталистическое общество. Инвестиции в проекты окупаются, а отправка людей на Луну не приносит никакой прибыли. На самом деле, если учесть, сколько невероятно дорогих технологий сгорает и падает в океан и их больше никогда не используют, то это будут огромные цифры убытков. Есть несколько возможных способов превратить Луну в прибыльную операцию, которая привлечет в проект инвесторов и корпоративные деньги. Как отмечает Space, Луна — богатый источник гелия-3, редкого и конечного элемента, который однажды может стать огромным источником энергии.А также Луну можно было бы использовать как точку остановки для более длительных путешествий. Например, пилотируемая миссия на Марс могла бы полететь на Луну, заправиться топливом и иметь гораздо больше шансов благополучно прибыть на Красную планету.Но для того, чтобы любой из этих сценариев имел смысл, нам понадобится какая-то постоянная лунная база. Согласно Yahoo Finance, стоимость создания «базовой» базы оценивается в 100 миллиардов долларов, а содержание на такой базе всего четырех астронавтов будет стоить 36 миллиардов долларов в год.И это до настройки оборудования и инфраструктуры для бурения или заправки топливом. Это означает, что получение какой-либо прибыли практически невозможно, и поэтому энтузиазм по поводу прибыли остается низким.

Открытие новых ресурсов на земле

АрктикаОдна из основных причин того, что планы по возвращению на Луну были отложены, заключается в том, что ресурсы, необходимые для такого масштабного предприятия, нужны гораздо ближе к дому. В частности, в Арктике.Как сообщает CNBC, изменение климата быстро превращает одну из самых негостеприимных областей мира, Полярный круг, в богатый источник новой, богатой ресурсами территории.По оценкам, подо льдом ожидают запасы нефти и природного газа на сумму до 35 триллионов долларов, и США вовлечены в гонку с Россией и Китаем за освоением как можно большей части территории. Большая часть денег и инженерных умов, которые могли бы работать над новой лунной планкой, вместо этого работают над этой проблемой.Сходство между задачей создания базы на Луне и закреплением прав на Арктике настолько велико, что по мнению Wired, гонка за контроль над Арктикой рассматривается как своего рода пробный ход в возможной гонке за будущий контроль Луны.Уже сейчас формируются юридические аргументы в пользу того, что то, как решаются проблемы в Арктике по мере ее открытия, должно быть моделью того, как в будущем могут разрешаться споры на Луне. Но мы не доберемся до Луны, пока сначала не разберемся здесь с гораздо более насущными — и более местными — проблемами.

В центре внимания Марс

ARTUR DEBAT / JACKAL PAN / GETTY / THE ATLANTIC«Был там, сделал это» не кажется жизнеспособным политическим или научным подходом, но он резюмирует основное отношение многих, когда дело касается Луны. Фактически, многие люди в правительстве и в космических агентствах думают, что мы должны сосредоточить внимание на Марсе в качестве приоритета.Как сообщает Scientific American, Комитет по науке, космосу и технологиям Палаты представителей в этом году представил законопроект, согласно которому исследование красной планеты стало официальной целью НАСА. Марс — это не только гораздо более ценное направление с точки зрения научных исследований и расширения нашего понимания Вселенной, но и цель, которая захватила воображение общественности.Однако это не означает, что возвращение на Луну полностью исключено. Как сообщает The Atlantic, большинство экспертов сходятся во мнении, что единственный способ разумно безопасно доставить людей на Марс — это построить на Луне своего рода ретрансляционную станцию.Астронавты должны будут отправиться с Земли на Луну, заправиться топливом и сделать другие приготовления, а затем отправиться с Луны на Марс, что упростило бы логистику поездки. Но это означает, что мы все еще не вернемся на Луну, пока кто-то не вложит серьезные деньги, талант и другие ресурсы в путешествие на Марс.

Глобальная пандемия тормозит

Глобальная пандемия Covid-19Глобальная пандемия благословила нас нехваткой туалетной бумаги, требованиями к маскам и бесконечными встречами Zoom. Теперь есть еще одна вещь, в которой вы можете винить новый коронавирус: отсутствие прогресса в возвращении на Луну.Когда НАСА объявило о планах вернуть американских астронавтов на Луну к 2024 году, многие сочли это излишне оптимистичным, но даже если график сорвался, это было захватывающим событием. Как сообщает Reuters, план вернуться на Луну привел к серьезным работам по созданию ракеты следующего поколения под названием Space Launch System (SLS) вместе с новым модулем экипажа под названием Orion.Программа натолкнулась на некоторые препятствия — она ​​уже превышает бюджет на 2 миллиарда долларов — но в этом году планировалось провести ее первое тестирование.Но, как и любая другая отрасль, аэрокосмический мир пострадал от глобальной пандемии. НАСА недавно объявило, что будет вынуждено закрыть два важных объекта: сборочный цех Мишуда и космический центр Стеннис в Миссисипи. Закрытие было необходимо, потому что у сотрудников был положительный результат на коронавирус.НАСА пришлось на время официально приостановить программу SLS, что нанесло серьезный удар по любым шансам на возвращение на Луну.