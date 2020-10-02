У жителей острова Бутон глаза светятся аномальным синим цветом

В Индонезии было обнаружено племя, люди из которого обладают невероятно синими глазами. Уникальной аномалией теперь восхищаются жители многих стран. Но в то же время за такую внешность члены племени должны расплачиваться своим здоровьем, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Племя бутон проживает в юго-восточной части Сулавеси на острове Бутон. Оно прославилось за счет своих невероятно красивых глаз. Если посмотреть на внешность местных жителей, то можно подумать, что оказался в мире фэнтези. О племени весь мир узнал благодаря геологу Корчине Пасарибу. Он прибыл на остров в середине сентября и сделал несколько фотографий его жителей. Геолог начал увлекаться съемкой на территории Индонезии еще в прошлом году. Его внимание больше всего привлекли местные племена. Когда он обнаружил племя бутон, то был восхищен и вдохновлен красотой их глаз. Геолог также рассказал о том, что жители племени с радостью приняли участие в фотосъемке и при этом никто из них не стеснялся камеры. Сделанные снимки были выложены в инстаграмме и они сразу же привлекли внимание огромного количества людей. Пользователи были поражены красотой глаз жителей Индонезии. Но яркий синий цвет глаз в этих людей появился не просто так. Радужки поменяли свой оттенок в результате достаточно редкого генетического заболевания, получившего название синдром Ваарденбурга. Данный синдром также может стать причиной потери слуха, изменения цвета волос, глаз и кожи. В большинстве случаев глаза становятся светлого голубого цвета. Кроме того, может наблюдаться такое явление, как гетерохромия. В таком случае человек имеет глаза разного цвета. Стоит отметить, что в племени совсем не редкость люди с разным цветом глаз. При этом по статистике данным заболеванием страдает всего лишь один человек на 40 тысяч.