В Роспотребнадзоре рассказали о расслабившихся жителях Татарстана

Некоторые жители Татарстана расслабились и перестали надевать маску при поездках в общественном транспорте. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«На сегодня я бы хотела обратить внимание на то, что местом риска является общественный транспорт. По-прежнему мы видим, что есть кондуктора без маски, жители расслабились и едут в автобусе без маски. Поэтому обращаем внимание: если вы хотите сохранить здоровье себе, своим близким, обязательно надевайте маску и не пренебрегайте мерами защиты», — сообщила Патяшина в ходе пресс-конференции.

Спикер также отметила, что серьезных проблем и образований очагов коронавируса в школах, колледжах и других учебных заведений на данный момент не наблюдается. На контроле Роспотребнадзора остается 17 единичных случаев заболевания студентов, школьников и педагогов.

«При этом я хочу отметить, что из 17 случаев 15 — проявление COVID-19 в виде ОРВИ. И только два случая — это пневмония коронавирусная», — указала специалист.

В ходе утренних фильтров в школах за сентябрь выявили 4 440 детей с повышенной температурой или явными признаками ОРВИ. За последние сутки домой отправили 114 таких учеников. За последнюю неделю из-за ОРВИ на дистанционное обучение перевели 34 класса в 16 школах, из них 15 в Казани, еще одна — в Бавлинском районе.