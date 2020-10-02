Генсек ООН считает, что планета живет в тени ядерного апокалипсиса

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в Генасамблее организации, заявил, что мировой прогресс в вопросе ядерного разоружения полностью остановился, сообщает РИА «Новости».

«Семьдесят пять лет после основания ООН и ужасающих бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы», — сказал Гутерриш.

По его словам, ликвидация ядерного оружия критически необходима для сохранения жизни на Земле, несмотря на то, что некоторые страны считают его важным для обеспечения своей национальной безопасности.

Кроме того, Гутерриш заявил, что мировой прогресс вопросе ядерного разоружения в настоящее время рискует откатиться назад из-за резкого увеличения мировой напряженности.

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