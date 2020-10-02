Приговор Януковичу по делу о государственной измене вступил в силу

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор по делу о государственной измене экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» руководитель группы прокуроров по делу Руслан Кравченко.

По его словам, приговор вступил в силу сегодня, а Украина будет добиваться от Москвы выдачи политика. Защита в свою очередь намерена его обжаловать в Верховном суде страны.

Сам Янукович ранее заявил, что считает дело против себя «политическим заказом». Свою вину он не признает.

Янукович бежал в Россию после государственного переворота в феврале 2014 года. Позже суд приговорил бывшего президента страны к 13 годам заключения заочно.

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