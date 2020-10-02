Организации Москвы могут оштрафовать на 300 тыс. рублей из-за нежелания работать онлайн

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

Московские организации, которые не переведут на режим дистанционной работы треть сотрудников, могут оштрафовать на 300 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

По его словам, индивидуальным предпринимателям грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей.

Если же здоровью другого человека был причинен вред, или подобное нарушение было совершено повторно, должностные лица будут обязаны выплатить административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, юридические лица и индивидуальные предприниматели – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Министр также добавил, что внеплановые проверки будут проходить в соответствии с действующим законодательством в отношении предприятий и организаций, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования.

В четверг, 1 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязует столичные компании с 5 октября перевести на удаленную работу 30% сотрудников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Половина дома: мэрия Москвы дала рекомендации по удаленке

— Собянин обязал компании отправить на удаленку 30% сотрудников

— Собянин не видит эффекта от рекомендаций перевести работников на удаленку

Источник