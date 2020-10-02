Дом культуры в кабардино-балкарском селе реконструируют впервые за 57 лет

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Дом культуры в одном из сел Кабардино-Балкарской Республики реконструируют впервые за 57 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Культурное учреждение расположено в селе Кишпек в Баксанском районе республики. Здание было построено в 1963 году, его признали аварийным. Реконструкция ДК завершится к концу 2020 года. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Культура». Помимо ремонта помещений и фасада объекта, власти района планируют благоустроить прилегающую к дому культуры территорию.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.