Власти Каменского района пытаются уволить спикера райсобрания основной работы фоне застарелого конфликта

Руководство администрации Каменского района намерено уволить с поста директора МУП «Гостиница «Обь» спикера райсобрания Виктора Кашицина. Он рассказал «Банкфаксу», что утром 2 октября чиновники предприняли попытку вручить ему уведомление об увольнении, но он не стал его подписывать, поскольку в тот момент у него был «депутатский день» и формально он не находился на рабочем месте. При этом сотрудники администрации якобы никак не объяснили директору причины решения. Сам он полагает, что мотивы политические, и это косвенно подтверждает реакция властей Алтайского края.

По словам Виктора Кашицина, 2 октября он взял «депутатский» рабочий день – предусмотренный законом своеобразный отгул для исполнения своих обязанностей народного избранника. Однако и.о. главы района Сергей Умяров и управделами администрации Светлана Захарова вызвали его на основное место работы — в гостиницу «Обь». Срочность объяснялась тем, что чиновникам якобы были необходимы некие документы для совещания, хотя, по словам Кашицина, бумаги лежали на ресепшене, о чем Захарова будто бы должна была знать. В связи с этим директор гостиницы полагает, что требование было лишь формальным предлогом.

Когда он прибыл на место, чиновники попытались вручить ему уведомление об увольнении прямо со 2 октября. Кашицин отказался его подписывать, сославшись на то, что официально сегодня он не может исполнять свои обязанности, так как взял предусмотренный законодательством «депутатский день». При этом ему будто бы не предоставили внятных объяснений, по каким причинам его намереваются уволить. Умяров и Захарова упомянули только об общих итогах работы.

В этом контексте Кашицин считает, что в качестве повода в администрации могли использовать как рост убытков гостиницы в текущем году, так и неисполнение данного ранее распоряжения Умярова предоставить отчетность за девять месяцев. Однако, на взгляд директора МУПа, оба повода можно считать формальностью. Так, рост убытков в текущем году объясняется пандемией коронавируса: в обычном режиме гостиница не работала с марта по август, при этом сотрудникам необходимо было платить зарплату. Отсутствие подготовленной отчетности за девять месяцев также объяснимо: Умяров затребовал ее 29 сентября, причем указал, что она должна быть готова ко 2 октября. Сделать это, как отметил Кашицин, было просто физически невозможно. «Думаю, что это все не связано с моей работой, хоть они этим все и объясняют. Считаю, что это, скорее всего, связано с некими политическими вопросами. Что будет дальше – акт об отказе подписи или нет – я не знаю», — прокомментировал директор гостиницы.

Узнать о том, по какому пути будут развиваться дальнейшие события, «Банкфаксу» не удалось и в администрации Каменского района. Дозвониться до Светланы Захаровой не удалось, а Сергей Умяров якобы был занят на совещании, о котором секретарь приемной, судя по всему, сама узнала не сразу. «Банкфакс» направил эти вопросы в письменном виде в приемную администрации.

Между тем власти Алтайского края косвенно подтвердили политический мотив увольнения. Так, аффилированный с правительством региона Telegram-канал «Ленина, 59» сделал репост записи, в которой с нескрываемой радостью сообщается об увольнении Кашицина. «Власти надоело терпеть выходки председателя Каменского райсобрания, кем и является по совместительству господин Кашицин», — говорится в сообщении. Кроме того, там же написано, что «от деструктива, который он постоянно вносил в депутатский корпус, устали все». При этом в сообщении не сказано, каким образом потенциальное увольнение из гостиницы повлияет на председательство Кашицина в райсобрании, ведь должности никак не связаны. В целом же приведенные формулировки и реакция «Ленина, 59» говорят в пользу политической подоплеки решения.

Отметим, что данные события происходят на фоне конфликта между Каменским райсобранием и администрацией муниципалитета. Еще в 2019 году депутаты пытались возложить полномочия и.о. главы района вместо одного замруководителя – Евгении Гордиенко – на другого. Однако сделать это им не удалось: их решение было оспорено в суде.

После этого власть в районе фактически была монополизирована: Гордиенко осталась единственным замом главы, на которого депутаты могли возложить полномочия. Ситуация изменилась лишь в августе, когда после очередного демарша райсобрания вторым заместителем был назначен как раз Сергей Умяров, которого наблюдатели называют протеже Гордиенко и зависимым от нее человеком. Когда вопрос о возложении полномочий главы вновь стал актуален, депутаты сделали выбор именно в пользу Умярова, хотя тот всячески пытался продемонстрировать свое нежелание руководить районом. В итоге он был вынужден согласиться, а Евгения Гордиенко отправилась в отпуск.

Напомним также, что в Каменском районе сейчас работает конкурсная комиссия по отбору кандидатур на замещение должности постоянного главы муниципалитета. 25 сентября должен был пройти второй этап конкурса, который заключается в собеседовании вероятных кандидатов. Однако же эта процедура была сорвана: высокопоставленные сотрудники райадминистрации, в том числе Сергей Умяров, сообщили членам комиссии о якобы случившемся в здании администрации пожаре и попросили их вместе с потенциальными претендентами покинуть здание. Информация о пожаре не подтвердилась, но вернуться к работе комиссия не смогла, так как один из членов Юрий Трофимов просто уехал, сославшись на срочные дела. Теперь второй этап, равно как и окончание конкурса, переносится на неопределенный срок.

Стоит заметить, что сроки могут сдвинуться и еще по одной причине. Отдельные наблюдатели сообщают о циркулирующих слухах, якобы один из членов конкурсной комиссии, назначенный из края, может быть заражен коронавирусом. Если эта информация подтвердится, то комиссия в полном составе может отправиться на изоляцию на две недели. Ранее зампред Каменского райсобрания Иван Панченко отмечал, что краевые власти изъявляют желание, как ему показалось, затянуть проведение конкурса, введя дополнительную проверку документов потенциальных кандидатов. При этом указанной проверки не было в ранее согласованном всеми структурами порядке конкурса.