Саммит ЕС не ввёл санкций против Турции

«Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах. С другой стороны, мы выразили приверженность нашим ценностям и полную солидарность с Грецией и Кипром», — цитирует его ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь, что Брюссель готов в любой момент ввести санкции против Анкары, если та не прекратит односторонние провокации в отношении Кипра. «У нас есть инструменты, которые мы можем применить немедленно, но это не то, что мы хотим сейчас», — добавила она.

Как говорится в заявлении саммита, «при условии продолжения конструктивных усилий по прекращению незаконной деятельности в отношении Греции и Кипра Евросовет согласился начать позитивную политическую повестку дня ЕС — Турция с особым акцентом на модернизацию Таможенного союза и упрощение процедур торговли, контакты между людьми, диалоги на высоком уровне, продолжение сотрудничества по вопросам миграции в соответствии с соглашением ЕС — Турция от 2016 года». «С этой целью Евросовет предлагает председателю в сотрудничестве с председателем Еврокомиссии и при поддержке верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности разработать предложение по активизации повестки дня ЕС — Турция», — отмечается в нём.

При этом в документе подчёркивается, что «в случае возобновления Турцией односторонних действий или провокаций в нарушение международного права ЕС будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты и варианты для защиты своих интересов и интересов своих государств-членов». «Евросовет будет продолжать внимательно следить за развитием событий и вернется к этому вопросу и примет соответствующие решения самое позднее на своем декабрьском заседании», — заключили лидеры ЕС.

Таким образом, Кипр разблокировал санкции в отношении Белоруссии, не получив при этом желаемых ограничительных мер против Анкары.