«Навальный, будь же в конце концов человеком»: Кадыров ответил оппозиционеру на обвинения в адрес Путина

Глава Чечни также предложил считать себя отравителем.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал ответ на заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о причастности президента Путина к его отравлению «Новичком».

«Замечу, что именно благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции. Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам», — написал в своем телеграмм-канале Рамзан Кадыров.

Руководитель северокавказской республики выразил мнение, что только благодаря президенту РФ в стране существует оппозиция. «В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь. Но их сдерживает именно Путин», — заявил Кадыров Навальному.

Также Кадыров назвал обвинения Навального нелогичными. По мнению чеченского лидера, российские врачи не стали бы спасать жизнь оппозиционера, «а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска», если бы на это не дал согласие сам президент. «Где же логика версии о государственном заказе на убийство»? – вопрошает Кадыров.

Закончил свое обращение глава Чечни предложением основателю ФБК обвинить в отравлении его, Кадырова. «Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение», — заключает чеченский лидер.

Напомним, 23 сентября Алексея Навального после успешного лечения выписали из берлинской клиники Charite, где он восстанавливался после отравления предположительно боевым отравляющим веществом «Новичок».

Вчера, 1 октября, в интервью немецкому изданию Der Spiegel оппозиционер заявил, что «за этим преступлением стоит Путин». Других версий у меня нет, уточнил Навальный.

На это спикер Государственной Думы Вячеслав Володин дословно сказал, что «Путин спас ему жизнь».

Версии об отравлении Навального называются разные. Так, до сих пор непонятно, почему отравление «Новичком» не привело к гибели Навального.

Одна из помощниц Алексея Навального Мария Певчих рассказала, что «самым подозрительным, самым странным обстоятельством» того утра, когда был отравлен оппозиционер, было присутствие в томской гостинице бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Тележурналист Дмитрий Киселев предоставил свои доказательства того, что Навальный не был отравлен боевым веществом. Он отправился в Томск, провел ночь в том же номере, и пришел к выводу, что «Новичка» там нет и не было.

Своя версия случившегося есть и у белорусского лидера Александра Лукашенко. Так, президент соседней страны считает, что отравление оппозиционера – это уловка западных спецслужб, предпринятая, чтобы «не дать Путину сунуть нос в дела Беларуси». Впоследствии это предположение в шутливой форме обыграл артист Максим Галкин.

В свою очередь Германия, где проходил лечение Навальный, заявляет о том, что к отравлению причастны российские спецслужбы.