Нижегородская журналистка покончила с собой у здания МВД

Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина совершила самоубийство около здания МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Перед происшествием Славина написала пост у себя в «Фейсбуке». «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — заявила женщина. Она скончалась на месте. Накануне журналистка сообщала, что у нее дома прошли обыски по делу «Открытой России», в ходе которых были изъяты ноутбуки всех челнов ее семьи, компьютеры, телефоны, блокноты, флешки и пр.

В ГУ МВД по городу телеграм-каналу «Подъем» подтвердили информацию, не называя личности покончившей с собой. «Это случилось, но пока ничего конкретнее сказать не можем. Уточняем информацию», — сказали в ведомстве.