Трамп предложил Байдену осудить антифашистов

Дональд ТрампФото: Patrick Semansky / AP

Президент США Дональд Трамп предложил своему сопернику от Демократической партии Джо Байдену выступить с осуждением группировок антифашистов. Перед этим Трамп подчеркнул, что осуждает сторонников превосходства белой расы. Высказывания американского лидера прозвучали на телеканале FOX News, сообщает ТАСС.

Во время дебатов глава США не проговорил четко своего осуждения в адрес «ультраправых группировок» и «сторонников белого превосходства» — так называют консервативную группу Proud Boys («Гордые ребята»). Это дало СМИ повод говорить, что Трамп отказался негативно высказываться о расистах и радикалах.

«Я осуждаю ку-клукс-клан. Я осуждаю всех сторонников превосходства белой расы. Я осуждаю Proud Boys. Я о них практически ничего не знаю, но осуждаю», — заявил глава государства. И, в свою очередь, предложил представителю «левой» Демократической партии Байдену осудить ультралевое движение «Антифа», причастное к организации протестов и беспорядков в американских городах.

«Он должен выступить с осуждением «Антифа». Это ужасная группа людей. Они провоцируют мятежи и беспорядки», — приводит агентство слова Трампа.

Президент не впервые обращает внимание на роль антифашистских групп в массовых протестах. В мае 2020 года он объявил, что движение «Антифа» будет официально признано в США террористической организацией. Противники этого решения подчеркивают, что единой организации с таким названием не существует, но Трамп настаивает на том, что различные группировки ультралевых координируют усилия между разными городами США.