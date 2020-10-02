Эпидемиолог оценил введение двухнедельных каникул в школах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / РИА Новости

Введение двухнедельных каникул в школах Москвы целесообразно и должно принести положительные результаты. Так решение властей оценил эпидемиолог, глава отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев, передает РИА Новости.

По словам Зуева, две недели — большой срок для коронавируса, и ситуация может переломиться. Решение о переводе образования в дистанционный формат лучше принимать по итогам двухнедельных каникул, уточнил эксперт.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что школьные каникулы в 2020 году вместо одной недели будут длиться две — с 5 по 18 октября. Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации тоже прекратят работу на две недели. Детские сады будут работать по обычному графику с соблюдением мер безопасности.

Заммэра столицы Анастасия Ракова объяснила решение ростом заболеваемости коронавирусом среди детей после начала учебного года. Предполагается, что длинные каникулы минимизируют риски для школьников и их старших родственников за счет сокращения контактов.