Четвертая битва за Атлантику: почему США боятся российских подлодок

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Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Борей»…

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Борей» «Владимир Мономах»

Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

В Пентагоне обеспокоены тем, что глубины Атлантического океана бороздят все более современные российские подводные лодки. В связи с этим ВМС США прилагают значительные усилия для совершенствования освещения подводной обстановки у своего восточного побережья. «Газета.Ru» рассказывает, как США переориентируются на подготовку к подводной войне и проводят учения в Атлантике.

Внимание ВМС США к ведению противолодочной обороны (ПЛО) ослабло во время ближневосточных войн. Но, как сообщает издание Business Insider, в настоящее время фокус усилий американского флота уже смещается в нужную сторону, что подчеркивается учениями «Black Widow 2020» в Северной Атлантике, которые проводились с 12 по 18 сентября этого года.

Деградация российского Военно-морского флота в 1990-е годы «позволила многим людям думать, что континентальная часть Соединенных Штатов представляется собой надежное убежище от российских войск», — заявил 16 сентября командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Л. Кодл.

«Но сейчас хорошо известно, что наша родина больше не является убежищем, поэтому мы должны быть готовы к проведению в местных водах высокотехнологичных боевых действий», — добавил Кодл.

Один за всех, и все за одного

Современная противолодочная оборона требует четкой координации между видами Вооруженных сил и родами сил ВМС в самых разных областях, начиная от космических аппаратов и заканчивая подводными лодками.

И учение Black Widow в значительной степени отразило все эти моменты, сообщили на брифинге адмирал Кодл и другие офицеры ВМС.

«Мы должны сохранять свое позиционное преимущество над противником, особенно в Атлантике, — сказал командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис. — У нас есть весьма опытные офицеры в подводном сообществе, которые сосредоточились в настоящее время именно на этом. Остальные еще возвращаются к вопросам эффективного ведения ПЛО, причем в перспективе эта борьба будет осуществляться во всех сферах».

В учении Black Widow 2020 приняли участие две атомные многоцелевые подводные лодки, два эсминца, универсальный десантный корабль USS Wasp с двумя эскадрильями вертолетов MH-60R (MH-60R Seahawk является противолодочной модификацией вертолета UH-60 Black Hawk) и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.

«Это сфера нашей деятельности, и мы представили на этом учении свои репрезентативные боевые платформы, то есть именно те образцы вооружения и военной техники, которые характеризуют боевые и оперативные возможности наших ВМС в целом», — заявил контр-адмирал Джим Уотерс. Он курирует боевые действия подводных сил в Атлантике в качестве командира 2-й группы подводных лодок. Адмирал Уотерс назвал их «силами, которые будут сражаться сегодня вечером».

Также на учении Black Widow было задействовано подразделение, получившее весьма пафосное название — «Подводный наступательный отряд ВМС США».

Оно было сформировано в американском флоте в 2019 году из числа наиболее опытных военных и гражданских экспертов. Это подразделение должно «предоставлять индивидуальную (адаптированную) поддержку» частям ВМС США. Об этом сообщил начальник Центра по совершенствованию боевых действий под водой контр-адмирал Рик Сиф.

Кроме того, по словам адмирала Сифа, «Подводный наступательный отряд ВМС США» должен помогать экипажам субмарин во время боевой подготовки и перед оперативным развертыванием сил флота, действуя как своеобразная «красная команда», чтобы обеспечить «более глубокое понимание философии ведения войны с противником, ее стратегии и тактики».

Учение Black Widow было проверкой готовности этих структурных единиц функционировать и взаимодействовать между собой и того, как их использует в обстановке, максимально приближенно к боевой, флот США.

«Большая часть того, что мы делаем на тактическом уровне — пристально следим за тем, как наши подводные силы общаются и обмениваются информацией между собой», — сказал Сиф.

Военно-морские силы США убеждены в том, что, если подводные и надводные силы смогут иметь общую картину поля боя, то «те люди, которые находятся в зоне боевых действий, всегда будут точно знать, что им делать».

«Это некий секретный соус, который объединяет все наши компоненты воедино», — добавил адмирал Кодл.

Подводные лодки и надводные корабли на учении Black Widow 2020 имели структуру управления в целом идентичную той, которая используется ВМС США и в других районах Мирового океана, но им придавалась та форма, соответствие и функции, которые позволяли в данном конкретном случае тестировать командование и управление, сказал Уотерс.

Как заявил адмирал Кодл, такие системы, как гидроакустическая аппаратура, радиолокационные станции и средства связи, «практически одинаковы на любой современной подводной лодке», но то, как и где они используются, и компетентность человека, применяющего их в бою, имеют огромное значение.

Российская угроза

Повышенное внимание ВМС США к подводной войне происходит на фоне растущей угрозы со стороны «великодержавных конкурентов», в частности России, которая начала в 2000-х годах восстанавливать свой флот.

Боевой и численный состав российского подводного флота в настоящее время намного меньше, чем у СССР, но он более современный, с малошумными подводными лодками большого радиуса действия.

Сегодня российские субмарины способны наносить эффективные удары средствами поражения в неядерном оснащении по береговым объектам, и эта возможность весьма беспокоит официальных лиц США.

«С точки зрения боевого состава, ВМФ России не представляет такой большой угрозы, как это было во времена холодной войны, но с точки зрения имеющихся у него боевых возможностей это все еще серьезная проблема», — утверждает директор Института изучения морских сил России в Военно-морском колледже США Майкл Петерсен.

Западные военные все больше обеспокоены «четвертой битвой при Атлантике». Первые два сражения во время мировых войн происходили на морских коммуникациях, где подводные лодки и корабли сражались за конвои. Третья битва за Атлантику проходила во время холодной войны. И вот теперь, по всей видимости, стартует четвертая.

«В будущем конфликте у российских подводных лодок, вероятно, будет другая цель — критическая инфраструктура в конечных пунктах морских коммуникаций.

К таким объектам относятся порты и военно-морские базы. Эта задача стала по плечу российскому ВМФ именно потому, что он получил на вооружение крылатые ракеты морского базирования «Калибр», предназначенные для удара по береговым объектам. Именно они позволят выполнять подобные боевые задачи», — сказал Петерсен.

Россия продемонстрировала в Сирии боевое применение ракет «Калибр-ПЛ», запускаемых с подводных лодок. «И это оружие относится к таким вещам, которые могут запросто влететь в гараж», — подчеркнул Петерсен. По его мнению, подобные ракеты придают сегодня противолодочной обороне особую актуальность.

«Впервые в истории России ее флот может стоять у побережья Европы или в некоторых случаях даже у континентальной части Соединенных Штатов и представлять угрозу благодаря высокоточным крылатым ракетам морского базирования, способным поразить береговые объекты», — сказал Петерсен.

Залп этих ракет, поражающих цели на европейском континенте или на восточном побережье, или даже в центральной части Соединенных Штатов, «может оказать решающее влияние на ход войны», сделал вывод Петерсен.

Эта «трансатлантическая угроза вызвала соответствующий трансатлантический ответ», пишет Business Insider. В этих целях 17 сентября 2020 для защиты морских путей между Европой и Северной Америкой создано Командование объединенных сил в Норфолке (JFCN, Joint Force Command, Norfolk).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал это событие, заявив: «НАТО — это трансатлантический альянс, и Северная Атлантика жизненно важна для безопасности Европы. Наше новое Атлантическое командование обеспечит безопасность важнейших маршрутов, использующихся для подкреплений и поставок из Северной Америки в Европу».

Атлантическое командование возглавил вице-адмирал Эндрю Льюис. Он будет обеспечивать согласованное командование силами союзников, поддерживать ситуационную осведомленность, проводить учения и составлять оперативные планы, охватывающие обширные географические районы от восточного побережья США, вдоль линии Гренландия-Исландия-Великобритания и в Арктике.

«Это первое командование такого типа в НАТО», — сказал адмирал Льюис на церемонии его открытия. «По сути, это сближает два континента», — добавил адмирал.

JFCN находится под управлением Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, который отвечает за атлантический регион от Арктики до тропиков.

«По моему скромному мнению, мы не сможем добиться успеха без Европы. Европа не может добиться успеха без Северной Америки», — сказал адмирал Льюис. «Мы неразрывно связаны и будем неразрывно связаны всегда», — добавил он.

«Складывается впечатление, что рассуждения американских адмиралов об угрозе с Востока мало изменились со времен холодной войны. Разве что слово «советская» заменено на слово «российская», — рассказал «Газете.Ru» экс начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

«Что действительно верно, так это боевой состав нашего флота существенно сократился со времен распада СССР. К примеру, на Северном флоте раньше было двенадцать дивизий подводных лодок, а осталось всего четыре», — отметил собеседник издания.

«Мы никому не угрожаем и не собираемся этого делать и в перспективе. Но того количества атомных многоцелевых подводных лодок проекта 885М «Ясень», которое имеется в распоряжении российского ВМФ в настоящее время, на мой взгляд, явно недостаточно для обеспечения на национальной безопасности Российской Федерации в Мировом океане», — заключил адмирал Кравченко.

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