Голикова поставила ультиматум россиянам на фоне роста заболеваемости COVID-19

Рост заразившихся коронавирусом в России серьезный, но ожидаемый, сказала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных заболевших коронавирусной инфекцией, подъем серьезный, мы его ожидали, это не какая-то новость для нас. Ожидали, потому что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов. С другой стороны, как мы всегда говорили, это осенне-зимний сезон, появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний», — приводит слова Голиковой ТАСС.

Спикер призвала граждан соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию. По словам вице-премьера, 80−85% заболевших COVID-19 не соблюдали меры безопасности.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо идем в самоизоляцию, чего допустить не хотим, не будем и не собираемся», — заявила вице-премьер (цитата по РИА «Новости»).