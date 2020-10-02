Вражду принца Гарри и принца Уильяма назвали губительной для британской монархии

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Биограф британской королевской семьи Роберт Лейси (Robert Lacey) назвал вражду принца Гарри и принца Уильяма губительной для британской монархии. Его слова приводит издание The Mirror.

Писатель, только что завершивший работу над книгой «Война братьев» о непростых отношениях сыновей принца Чарльза и принцессы Дианы, утверждает, что, если наследники престола не помирятся, их вражда нанесет огромный удар по авторитету королевской семьи, сопоставимый с репутационной катастрофой после гибели их матери.

Лейси заявил, что отношения между принцем Гарри и его братом «еще хуже, чем все думают». Он считает, что сложившаяся система отношений в королевской семье лишь увеличивает разрыв между братьями вместо того, чтобы попытаться их примирить. «Многие говорят об их отношениях: «Это неважно. Все наладится». Но историки через десять лет будут говорить обратное», — подчеркнул биограф и призвал королеву поспособствовать налаживанию отношений между внуками.

Он предположил, что принц Гарри нашел в Меган Маркл спасение от жизни в королевской семье. «С ней он понял, что что-то в самом сердце монархии уже прогнило», — написал Лейси. Он отметил, что герцогиня Сассекская никогда не смогла бы стать «обычным членом королевской семьи», а родственники принца серьезно недооценили ее.

С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

В сентябре Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для Netflix. В одном из них чета планирует показать свою реальную жизнь. Еще одним источником дохода супругов стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары.