Липецкие хирурги стали проводить высокотехнологичные операции вдвое чаще

Фото: Липецкаяобласть.рф

Хирурги Липецкой области стали проводить высокотехнологичные операции вдвое чаще. Это произошло благодаря открытию обновленной операционной в городской больнице скорой помощи №1, сообщается на сайте администрации региона.

Также местные власти подвели итоги работы сосудистого центра, созданного восемь лет назад на базе областной клинической больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение». В нем лечат пациентов с острой сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологиями. После открытия центра в больнице в 10 раз увеличилось число селективных коронарографий, в 15 раз — число стентирований коронарных артерий. Ежегодно лечение в центре получают более 1700 пациентов.

Кроме того, в минувшем году регион на восемь процентов сократил смертность от болезней системы кровообращения. Цель к 2024 году — снизить смертность на 27 процентов.

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.