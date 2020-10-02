Пассажир пострадал лобовом столкновении автомобилей барнаульском перекрестке

Сильнее всего в аварии пострадали машины

Накануне на перекрестке улиц Матросова и Бехтерева в Барнауле произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. В отделе пропаганды ГИБДД города ИА «Банкфакс» сообщили, что в аварии пострадал пассажир одной из машин.

По данным правоохранителей, вечером 1 октября возле доме на улице Матросова, 30 произошло ДТП. Столкнулись Toyota Corolla Spacio, за рулем которой был 40-летний мужчина, и Toyota Mark 2 под управлением 21 летнего мужчины. Пассажир второго авто – 22 летний парень – получил телесные повреждения, ему была оказана медпомощь в больнице, госпитализация не потребовалась.

По факту аварии правоохранители ведут проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Судя по кадрам с места ДТП, опубликованным в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте», столкновение было лобовым. Удивительно, что, несмотря на серьезные повреждения авто, водители не пострадали.