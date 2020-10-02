Турция начинает новую эру за строгими ограничениями для соцсетей

Закон, разработанный правящей Партией справедливости и развития (ПСР), требует от компаний создать офис или назначить местного представителя, который будет подотчётен турецким властям как в юридических, так и в налоговых целях, напоминает Ahval. Это также означает, что суды юридически уполномочены просить такие ведомства удалить контент или предоставить личность пользователей социальных сетей.

Согласно законопроекту, эти платформы также должны хранить свои пользовательские данные в Турции.

В серии твитов в четверг турецкий активист по защите киберпреступлений Яман Акдениз предупредил, что если социальные медиа-компании будут соблюдать закон, открыв местный офис в Турции, они рискуют «стать длинной рукой турецкой судебной системы».

«Судьи выдают примерно 12 тыс. решений о блокировке и удалении каждый год, и это та среда, в которой сейчас требуется и ожидается, что такие люди, как надзорный совет Facebook и политика Twitter, придут и будут работать», —сказал он.

Вместе с тем Том Портеус, заместитель директора программы Human Rights Watch, назвал этот закон «новой тёмной эрой онлайн цензуры».

«Важно, чтобы все, кто ценит и защищает свободу слова, осознали, насколько разрушительными будут эти новые ограничения в стране, где автократия строится путём подавления средств массовой информации и всех критических голосов. Компании социальных сетей должны громко и недвусмысленно призвать Турцию отказаться от этого закона, и (Европейский союз) должен решительно поддержать этот призыв», — добавил он.