«Бабадунякосмонавт»: жительница Саратова глянула в медкарту и узнала о себе много интересного

Анну Мухину, как выяснилось, обследовали без нее, сделав соответствующие отметки в медицинской карте.

Настоящим откровением стали для жительницы Саратова Анны Мухиной некоторые факты из ее жизни, а точнее касающиеся здоровья. Как рассказала сама Мухина в Facebook, через портал «Госуслуги» изучила свою медицинскую карту и узнала много интересного о себе. Поскольку в поликлинику обращается крайне редко, то каково же было ее удивление, когда она узнала, что один раз рожала, раз делала аборт, а в роду у нее никто не болел онкологией, и умирали в основном по естественным причинам. В реальности Мухина растит двух детей, а близкий ей человек – бабушка – умерла от рака.

Однако самым шокирующим было то, что все «сведения» собраны в ходе диспансеризации, которую она якобы прошла. Как честно призналась женщина, она в поликлинику ходит, чтобы пройти флюорографию, ни к каким неврологам, терапевтам и гинекологам не обращалась, предпочитая частные медуслуги. Да и анализов не сдавала в родной поликлинике. А вот выходит, что все это про нее.

«Да я там вообще бабадунякосмонавт. За исключением приписки терапевта про то, что много ем жирного и острого и мало спортом занимаюсь», — отмечает Мухина.

Пост вызвал поток комментариев. Пользователи писали о том, что сами сталкивались с подобными приписками, причем последние 2-3 года.

«Ох уж эти приписки. Но при разборе полётов получат врачи, а не руководство, которое заставляет это делать. Хитро задумано — истинные кукловоды всегда «ни при чём»», — сокрушается подписчик Ольга Владимировна.

Некоторые сообщали, что после жалоб на «интересные истории» в медкартах, приписки удаляли, но «денег за приписки уже получили — удаляй, не удаляй», сокрушается автор поста.

К слову сказать, еще в июне 2019 года «Известия» сообщали о нескольких делах, которые были возбуждены в отношении медиков как раз за такие вот приписки. В частности, в той же Саратовской области молодого терапевта – сельского доктора обвинили в подлоге данных о прохождении диспансеризации. Он объяснил это командой руководства, потому что в случае отсутствия нужного количества данных по медосмотрам, медучреждение может недополучить средства. «Судя по новостным сводкам и судебной практике, таких дел по стране предостаточно. Так, в служебном подлоге заподозрили врача-терапевта из Нижнекамского района Татарстана. Прокуратура обвинила ее в том, что в картах учета она указала шесть пациентов, фактически не проходивших диспансеризацию. На том же поймали терапевта из Таштагола (Кемеровская область)», — писало издание, называя случая в Свердловской области, Пермском крае, Удмуртии и других регионах.

С помощью подобных приписок в поликлиниках решают сразу две задачи: выполняют план по количеству принятых пациентов, оказанных услуг и диспансеризации, а также получают финансовые бонусы, включая и из территориального фонда медицинского страхования.

Как рассказала «Блокноту» терапевт московской поликлиники Валерия Николаева, приписки не такая уж и безобидная вещь. «Если вы вдруг реально заболеете, то лечащий врач, который посмотрит вашу медкарту, будет иметь искаженное представление о вашем здоровье. В результате это может сказаться на курсе лечения. Помимо этого вас лишат возможности пройти диспансеризацию, потому что по медкарте вы уже ее прошли. Но самое страшно, так это то, что приписки искажают общую статистику здоровья россиян. А ведь на ее основе делаются выводы о здоровье граждан, составляются бюджеты, планы по борьбе с эпидемиями, программы и пр. А это уже очень серьезно», — говорит Николаева.

К слову сказать, накануне депутат Госдумы Федот Тумусов сообщил на своей странице в Facebook, что «сделан первый шаг к переходу на бюджетное финансирование и ликвидации прослойки страховщиков». Так, федеральные медицинские центры согласно поправкам, подготовленным Фондом ОМС, будут получать деньги напрямую, без посредников в виде частных страховых компаний.

«В ней бюджетные деньги не будут оседать на руках присосавшихся к цепочке пациент-врач «страховщиков». Конечно, сами «страховщики» уже кричат о том, что так нельзя, что они лишатся заработка… То есть кричат они, конечно, о другом: что без их контроля качество медицинской помощи резко упадет. Вы в это верите? Вы видели их «контроль»? Однако сейчас будет сделан только первый шаг. Задача полностью исключить этот ненужный нарост на теле российского здравоохранения – «страховщиков» из отношений врача и пациента. Освободившиеся средства можно будет направить на развитие медицины, а не обогащение клерков», — написал депутат.

К слову сказать, раньше россияне могли пройти диспансеризацию раз в три года. Начиная с 2019 года диспансеризация станет ежегодной и предполагается, что ее пройдут 61 млн граждан. Во всяком случае правительство называет эту цифру. В России с минувшего года вступили в силу новые правила медстрахования. И именно на диспансеризацию делает ставку Минздрав, взяв на себя обязательства по увеличению продолжительности жизни россиян.