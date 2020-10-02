Минниханов прокатился по Казанке на новом теплоходе «Чайка»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прокатился по Казанке на теплоходе «Чайка». Это первое и пока единственное в России пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе.

На борту для Минниханова провели небольшую презентацию. В поездке президента РТ сопровождали разработчики проекта теплохода.

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Впервые «Чайку» презентовали 30 августа, в День республики. Тогда на судне, помимо Минниханова, побывали вице-премьер Марат Хуснуллин и госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. В конце августа судно завершило сертификационные испытания и получило разрешение на эксплуатацию.

Теплоход предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям России. Он вмещает 176 человек, салон оборудован современными системами кондиционирования и отопления, есть аудиогид на пяти языках и панорамный обзор. «Чайка» может проходить под низкими мостами, в том числе и под Кировской дамбой в Казани. В будущем в Татарстане планируется выпустить как минимум 20 подобных судов.

В пресс-службе президента РТ пока не ответили на запрос «БИЗНЕС Online» о том, когда на «Чайке» смогут прокатиться обычные пассажиры.