Минниханов прокатился по Казанке на новом теплоходе «Чайка»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прокатился по Казанке на теплоходе «Чайка». Это первое и пока единственное в России пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе.

Минниханов прокатился по Казанке на новом теплоходе «Чайка»

Минниханов прокатился по Казанке на новом теплоходе «Чайка»

На борту для Минниханова провели небольшую презентацию. В поездке президента РТ сопровождали разработчики проекта теплохода.

Впервые «Чайку» презентовали 30 августа, в День республики. Тогда на судне, помимо Минниханова, побывали вице-премьер Марат Хуснуллин и госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. В конце августа судно завершило сертификационные испытания и получило разрешение на эксплуатацию.

Теплоход предназначен для экскурсионных и прогулочных рейсов по внутренним водным путям России. Он вмещает 176 человек, салон оборудован современными системами кондиционирования и отопления, есть аудиогид на пяти языках и панорамный обзор. «Чайка» может проходить под низкими мостами, в том числе и под Кировской дамбой в Казани. В будущем в Татарстане планируется выпустить как минимум 20 подобных судов.

В пресс-службе президента РТ пока не ответили на запрос «БИЗНЕС Online» о том, когда на «Чайке» смогут прокатиться обычные пассажиры.