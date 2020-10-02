Прославленный врач-травматолог скончался после вспышки ковида алтайской больнице скорой медпомощи

Игорь Деев

Накануне ушел из жизни заведующий первым травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медпомощи (БСМП) Игорь Деев. Об этом сообщается на сайте Минздрава Алтайского края, причина смерти не уточняется. Ранее стало известно об очередной вспышке коронавируса, а в приемной ИА «Банкфакс» косвенно подтвердили, что врач мог быть заражен.

1 октября скончался заведующий первым травматологическим отделением БСМП Игорь Деев. В данный момент неизвестно, когда состоится прощание с уважаемым медиком. В приемной клиники «Банкфаксу» сообщили, что этого не знают и родственники, поскольку после его кончины «проводятся необходимые медицинские процедуры в городской больнице Барнаула № 5». Так как это учреждение является ковидным госпиталем, можно сделать вывод, что умерший мог быть инфицирован.

Накануне стало известно, что в БСМП новая вспышка коронавируса. В краевом Минздраве «Банкфаксу» подтвердили наличие случаев заражения среди персонала и пациентов, но не уточнили, сколько их. По имеющимся сведениям, инфицированным может быть и главврач больницы Андрей Макин, обязанности которого в данный момент исполняет его заместитель по организационно-методической работе Ирина Комлева. В разговоре с изданием она сказала, что не может рассказать, что произошло с начальником, так как это «врачебная тайна».

На момент смерти Игорю Дееву было 66 лет. Он бессменно возглавлял первое травматологическое отделение с 1996 года. По его инициативе и при личном участии на базе отделения были созданы: краевой центр тяжелой сочетанной травмы, отделение травмы кисти, отделение вертебрологии. С 2004 по 2013 год отделение было филиалом научного отдела региональных проблем по травматологии, ортопедии и нейрохирургии по Алтайскому краю Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии. С 2009 года отделение является краевым центром артрологии и эндопротезирования крупных суставов. Как заведующий отделением Игорь Деев оперировал наиболее сложных больных.

С 1997 года по 2004 год он был главным внештатным травматологом Барнаула, являлся экспертом фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края, краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и краевой общественной палаты врачей, членом краевой аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Алтайского края. Игорь Деев имел девять научных статей, патент на изобретение фиксатора позвоночника. Участвовал во Всероссийских съездах врачей-травматологов-ортопедов с 1993 года, неоднократно проходил стажировку в ведущих российских и зарубежных клиниках Бельгии, Германии, Франции.

Имел звание «Почетный донор России», награждался почетными грамотами администрации Алтайского края и Барнаула, больницы. Приказом Министерства здравоохранения РФ был отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», имел почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». «Игорь Тимофеевич создал стабильный, высоко работоспособный коллектив. Он был хорошим учителем, чутким и внимательным врачом, уважаемым коллегой в коллективе и в медицинской общественности. Огромный вклад в развитие здравоохранения Алтайского края Игоря Тимофеевича трудно переоценить. Медицинское сообщество края скорбит об этой невосполнимой утрате. Выражаем искреннее сочувствие родственникам и близким Игоря Тимофеевича», — выразил соболезнование Минздрав края.