Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич решила сдавать тест COVID-19 после прогулки губернатором

Не все участники празднования Дня города в Барнауле из числа чиновников сдали тест на коронавирус, хотя они некоторое время прогуливались и без масок общались с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, который на тот момент мог быть заражен. Так, по некой причине тест не сдала председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, сообщает «ПолитСибРу».

Также принимавший участие в прогулке глава Барнаула Вячеслав Франк не заразился COVID-19 — сданный им тест показал отрицательный результат. Об этом изданию сообщили в пресс-центре мэрии. Мэр чувствует себя хорошо и находится на рабочем месте, уточнили в администрации.

Что же касается Галины Буевич, то, как сообщили изданию в пресс-службе БГД, тест она не сдавала. Как она сама рассказала журналистам, у нее не было признаков болезни, никаких крупных мероприятий и встреч с этого момента в Думе не проводилось. Все вопросы решаются в рабочем режиме.

Напомним, ранее стало известно, что тест председателя Алтайского Заксобрания Александра Романенко на коронавирус тоже оказался отрицательным. Но одновременно с этим выявили несколько заразившихся депутатов АКЗС. Очную сессию, запланированную на 24 сентября, пришлось отменить.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил положительный тест на COVID-19 22 сентября. Глава региона изначально изолировался дома. Несмотря на температуру, он продолжил работать удаленно. 27 сентября губернатора Алтайского края госпитализировали с двухсторонней пневмонией. В официальном комментарии правительства было указано, что в настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный. 30 сентября глава региона записал видео для подписчиков в Instagram. Он рассказал о своем самочувствии, поблагодарил за поддержку и призвал соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться коронавирусом.