Певица Юлия Чичерина вышла на связь после обстрела азербайджанскими беспилотниками в Нагорном Карабахе

Артистка приехала в зону боевых действий с концертом.

Известная российская рок-певица, 42-летняя Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Об этом 2 октября сообщил telegram-канал WarGonzo. Спустя пару часов Чичерина вышла на связь. Эксклюзивное интервью с певицей опубликовано в том же telegram-канале.

Чичерина рассказала, что с ней все хорошо, она цела и невредима, добралась до Степанакерта (город в Нагорном Карабахе). Певица рассказала, что азербайджанские беспилотники бомбили мост, пока пожилые женщины и дети прятались, как могли.

«Беспилотники бомбили мост, бомбили по старухам, была воздушная тревога, прятаться было негде. Мы прятались под навесиком, лавочка закрытая там была. Я видела, как прячутся бабули, дети. Меня спасла кошка. Я увидела, что кошка спокойно сидит, я пошла, села и мы вместе с ней сидели», — рассказала Чичерина.

Артистка не теряет позитивный настрой. На вопрос, что она делает в зоне боевых действий, она ответила, что будет петь для солдат.

Напомним, что еще несколько часов назад Юлия Чичерина публиковала фотографию в своем аккаунте Instagram, где она стоит в военной каске и бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении и желает подписчикам доброго утра. Певица отправилась в зону боевых действий.

Журналисты пытались связаться с артисткой, однако она не выходила на связь. Как сообщил изданию РИА Новости представитель Чичериной, она действительно находится в Нагорном Карабахе, но он пока не может ничего сказать, так как не может до нее дозвониться. Вскоре Чичерина обнаружилась, дав экспресс-интервью WarGonzo.

Отметим, что Азербайджан и Армения начали полномасштабную войну 27 сентября за Нагорный Карабах, который вот уже 30 лет является предметом территориальных споров. До сих пор ведутся споры о том, кто первый сделал шаг к вооруженному конфликту. Ни Баку, ни Ереван не берет на себя ответственность за начатую войну. 27 сентября Азербайджан заявил, что Армения обстреляла его позиции и населенных пункты, и объявил о контрнаступлении. А Армения, в свою очередь, обвинила именно Азербайджан в начале вооруженного конфликта и нападении.

Для Юлии Чичериной не впервой оказываться в зоне боевых действий. Так, артистка неоднократно была на Донбассе с концертами после начала конфликта. Певица посвятила песни «На передовой» и «Рвать» ополченцам.

Ранее с призывом остановить войну в Карабахе выступила западная звезда Ким Кардашьян, которая имеет армянские корни по отцовской линии. Поп-дива считает, что это именно Азербайджан — агрессор, и никакого столкновения нет, а есть лишь нападение на Армению, которую она назвала «жертвой неспровоцированной атаки». Она призвала всю свою многомиллионную аудиторию обрывать телефоны американских политиков, Белого дома и Конгресса США, чтобы те вмешались, остановили конфликт и выслали на место международных наблюдателей для расследования и мирного разрешения конфликта.

Отметим, что 1 октября президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление, в котором призвали Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий. На сайте Кремля говорится, что указанные главы стран «решительным образом осуждают эскалацию насилия». Лидеры государств призвали обе стороны конфликта прекратить боевые действия, немедленно приступить к переговорам при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.