В Таиланде змеи поедают добычу изнутри, а не заглатывают ее целиком

Ученые обнаружили в Таиланде весьма странную змею, которая пожирает свою добычу совершенно другим способом, нежели сородичи. Так, создание сперва потрошит жертву, а затем медленно поедает ее внутренности, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Все змеи, как правило, глотают добычу целиком. Если она внушительных размеров, то сперва удушают, а затем только пытаются ее проглотить. Исключением, как оказались, являются змеи кукри (Oligodon fasciolatus). Они жестоко едят жертву по кускам, прогрызая живот, заползая в него и только затем выгрызая органы. Зрелище жуткое, как в фильмах ужасов.Добыча змей очень долго не умирает. Она, скорее всего, даже не осознает, что на самом деле происходит. Такое поведение может объясняться тем, что Oligodon fasciolatus небольшие по размеру и охотятся в основном на жаб Duttaphrynus melanostictus. Кожа этих созданий ядовитая, поэтому полностью заглотить жертву нельзя. Остается только один вариант: прогрызать живот и поедать добычу изнутри. Исследователи успели детально изучить метод выживания змей кукри. Пресмыкающиеся сперва выжидают добычу, а затем впиваются зубами ей в бок. Затем начинается процесс трапезы: змея делает отверстие в животе и потрошит жертву, залезая прямо внутрь. Одна жаба погибла только тогда, когда змея добралась до ее сердца. Смерть заняла три часа: змея поедала добычу не спеша, а сама жаба даже не думала убегать.Что касается людей, то змеи кукри не делают в людях дыры и не заползают внутрь. Они также не имеют яда, способного убить человека. Единственное – укус змеи кукри сильно болит, кровь долго не сворачивается, а рана продолжительное время не заживает. Именно поэтому нужно проследить, чтобы в рану не попала инфекция в течение всего периода заживления кожного покрова.