Власти РТ о ситуации с трассировкой трассы M12: выстраивание диалога идет сложно

Говорить о том, что власти вообще не ведут диалог с жителями по вопросу трассировки платной трассы М12 Москва — Казань, неправильно. Возможно, встречи проходят недостаточно часто, заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Безусловно, нам ситуация, связанная со строительством М12, известна. Достаточно продолжительное время эта работа ведется и с застройщиком. На предыдущем брифинге я говорила, что еще не определена окончательная трассировка. Из нескольких вариантов пока не выбрали тот, который будет реализовываться. Процесс достаточно непростой, безусловно, в основе определения [трассировки] лежит несколько факторов. Это и вопрос того, насколько строительство коснется жителей не только Татарстана. Надо понимать, что трасса все-таки пролегает по большому количеству регионов», — сказала Галимова на брифинге в кабмине РТ.

«Трассировка финальная зависит, еще раз повторюсь, и от того, насколько это затронет жителей регионов, и от того, насколько будет экономически эффективно с точки зрения логистики», — отметила спикер.

Галимова подчеркнула, что казанский Кремль призывает руководство районов, где пройдет трасса, вести диалог с местными жителями.

«Как правило, в таких ситуациях выстраивание диалога достаточно сложно проходит. Где-то представители власти рассказывали, что у них были встречи. Активисты заявляют, что их было недостаточно. Сказать, что вообще диалога нет, — не соглашусь. Наверное, действительно, недостаточность каких-то ежедневных, может быть, регулярных контактов с этими людьми есть. Но говорить о том, что диалога вообще нет, неправильно», — добавила Галимова.

Напомним, завтра в Казани планируют провести митинг за перенос трассы.