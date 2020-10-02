Черная дыра поймала шесть галактик: ученые пытаются объяснить феномен

Специалисты по сей день не могут понять, как чёрные дыры могли приобрести столь массивные размеры. Согласно новому открытию и теории, эти объекты способны быстрыми темпами расширяться в масштабных, подобных паутине структурах, которые имеют много газа для подпитки.

В рамках наблюдения ученые увидели сверхмассивную чёрную дыру, которую окружили галактические системы. Все объекты располагаются в космической паутине газа, которая охватывает пространство, равное 300 галактикам Млечный Путь.

Нити газа напоминают паутину. Галактические системы образуются в местах пересечения нитей. От масштабной паутинообразной структуры, в центральной части которой находится чёрная дыра весом 1 млрд Солнц, лучи света достигают Земли с того времени, как Вселенной было только 0,9 миллиарда лет.

Новые выводы склоняются к тому, что отдаленные массивные чёрные дыры возникают и увеличиваются в массивных гало тёмной материи, которая составляет массивные структуры. Раньше не было технологий, чтобы констатировать это. Свет от не самых ярких изучаемых галактик могут уловить только последние разработанные телескопы. Астрономы пока что анализируют верхушку айсберга, впереди еще много открытий и выводов.