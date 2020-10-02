Стабильно, но напряженно: в Татарстане выявили 28 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Татарстане обнаружили 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Всего в республике с начала пандемии по нарастанию зарегистрировано 7 284 случая заражения.

«Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан остается стабильной, но напряженной. И если вы видите, за последние два дня есть небольшое увеличение на четыре-пять случаев по сравнению с предыдущими. <…> Вместе с тем (я предвижу уже вопрос) на сегодня ситуация стабильной остается, и никаких оснований для введения дополнительных ограничительных мероприятий в Республике Татарстан мы не наблюдаем. Мы все должны понимать, что здоровье каждого из нас зависит от того, как будем соблюдать меры профилактики. Самая лучшая защита для наших граждан — носить средства индивидуальной защиты, маску. Если она надета на каждом из нас, риск заражения коронавирусной инфекцией минимален», — отметила Патяшина.

Спикер подчеркнула, что маска защищает не только от COVID-19, но и от 200 вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем и активизируются в период сезонного подъема заболеваемости.

На самоизоляции в Татарстане сегодня находятся 717 контактных с больными коронавирусом и теми, у кого есть подозрение на инфекцию. Каждый пятый заболевший — пенсионер.

Выздоровели за минувшие сутки 9 человек, всего — 6122 пациента, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Из новых случаев 2 завозные, остальные — контактные. 5 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому.

Географическое распределение пациентов выглядит следующим образом: Казань — 16, Набережные Челны и Буинский район — по 3 случая, Верхнеуслонский — 2. По одному случаю в Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском и Тюлячинском районах.

Заболеваемость по возрастным группам: до 18 лет — 1 человек, от 18 до 30 — 2, от 30 до 50 — 12, от 50 до 60 — 4, от 60 до 70 — 7, от 70 до 80 — 2.