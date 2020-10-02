Масштабное столкновение в прошлом сделало Землю плоской и лишило 60% атмосферы

В Землю влетела другая планета, которая была чуть меньше по размерам (как Марс). Ученые назвали тело Тейей. Пока что никто не может сказать, как именно одна планета влетела в другую. Эксперты пытаются смоделировать события прошлого, пока что никаких окончательных результатов не имеется.

Если верить компьютерному моделированию Саймона Лока из Гарварда и Сары Стюарт из Калифорнийского университета, проведенному три года назад, то вследствие «ДТП» Земля и Тейя слились в одно целое, образовав объект, по форме напоминающий пончик. Получилась почти плоская планета. Через 100 лет от «пончика» откололся кусок, образовавший Луну.

Британские ученые вместе с американскими коллегами из НАСА отметили, что при столкновении в любом случае страдает атмосфера. Самый худший сценарий подразумевает лишение 60% воздушной оболочки.

Имеется и весьма спорная теория о том, что Луну к Земле доставили инопланетяне. Луна имеет слишком большие размеры, чтобы образоваться от Земли. Марс, например, тоже обладает спутниками, но крошечными. Луна же способна полностью затмить Солнце, она позволила людям создать календари, она управляет некоторые процессами на нашей планете. Инопланетные астроинженеры могли найти Луну в космосе 2-3 млрд лет назад и доставить ее к нам. Она могла даже быть планетой между Меркурием и Венерой (уж слишком большое пространство сохраняется между этими телами по сей день).