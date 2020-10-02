Сотрудники ФСБ задержали мэра российского города

Александр ДушинФото: страница Александра Душина в Facebook

В аэропорту Иркутска сотрудники ФСБ вместе со следователями задержали главу Усть-Кута Александра Душина по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в 2019 году Душин от имени администрации города заключил контракт с коммерческой фирмой на работы по благоустройству. Несмотря на то, что условия договора компания так и не выполнила, деньги были перечислены. Из федерального, областного и местного бюджетов фирма получила более 40 миллионов рублей, из которых 16 миллионов — за невыполненные или выполненные с нарушением работы. Эту сумму, как было установлено, фирма перевела на счета подконтрольных Душину компаний.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании главе города меры пресечения.