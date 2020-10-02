В России выявили 9412 новых случаев коронавируса

Ухудшение эпидемической обстановки в Алтайском крае и рост числа выявленных случаев коронавируса обусловлены сезонным обострением респираторных инфекций. Об этом в ходе онлайн-трансляции 28 сентября рассказала...
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РИА «Новости»
Еврокомиссия рассматривает вариант выделения средств на реформу в энергетической сфере Украины. Об этом сообщает RT.
Соответствующая инициатива представлена в тендере, опубликованном Генеральным...
Дочь бывшего министра экономического развития и туризма Республики Алтай Евгения Ларина Татьяна избежала уголовной ответственности за то, что ударила ножом знакомого, после чего он скончался. Как сообщили...