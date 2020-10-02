В России выявили 9412 новых случаев коронавируса

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В России выявили 9412 новых случаев коронавируса

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.