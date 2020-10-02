Суд взятки арестовал имущество строительного вице-мэра Барнаула 17 рублей

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина, который обвиняется в получении взяток, сообщается на сайте органа. Он был взят под стражу в марте текущего года, в данный момент идет суд по делу его сообщника — экс-руководителя АО «СЗ Барнаулкапстрой» (БКС) Александра Канакова. В процессе разбирательства уже вскрылись любопытные подробности деятельности чиновника, а следствие добилось ареста его имущества на крупную сумму.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу Сергея Демина, которому вменяется п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019 году Канаков оплатил для него поездку в Испанию и прочие расходы за назначение на должность руководителя АО «Барнаулкапстрой», которое принадлежит мэрии Барнаула. СУ СКР по Алтайскому краю уточняет, что речь идет о сумме в 158 тысяч рублей.

Затем следователи выяснили, что Демин и новый начальник застройщика потребовали у директора одной из фирм, возводившей дом по заказу БКС, взятку в 15 млн рублей. Деньги полагались за приемку и оплату построенного объекта. Вице-мэра Барнаула задержали сотрудники УФСБ по Алтайскому краю при получении части взятки на сумму 3,6 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершенных преступлениях. Однако доказательств уже достаточно: по результатам расследования следкома материалы дела были направлены в Железнодорожный суд Барнаула для дальнейшего разбирательства. При этом отмечается, что целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму около 17 млн рублей. Отметим, что согласно декларациям о доходах, в 2018 году Демин заработал около 1,59 млн рублей, в прошлом году доход был сопоставимым (1,9 млн рублей). При этом из задекларированной собственности, по официальной версии, в его владении находится лишь Toyota Land Cruiser Prado, прицеп и машиноместо.

Напомним, что Демина арестовали в марте текущего года. После этого он еще несколько месяцев сохранял свой пост в мэрии и градостроительном совете. Его отсутствие в должности замглавы города было восполнено лишь в начале июля, когда врио стал гендиректор строительной компании ООО «Сибинвест» Максим Полежаев на время отсутствия Демина. Официально об увольнении чиновника не сообщалось.

Также добавим, что упомянутым его сообщником и бывшим руководителем «Барнаулкапстроя» является Александр Канаков. Его дело было выделено в отдельное производство, свою вину во взяточничестве он признал, материалы были переданы в суд в августе текущего года.