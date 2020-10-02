Рушан Шамгунов ушел с поста гендиректора АО «ТАИФ-НК»

Накануне, 1 октября, свой пост покинул генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказали несколько источников, близких предприятию. По некоторым данным, Шамгунов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вместо него и. о. генерального директора остается главный инженер завода Максим Новиков.

Руководитель Ростехнадзора РФ Алексей Алешин, президент РТ Рустам Минниханов и генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов (слева направо) на выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия»

42-летний Шамгунов руководил нижнекамским предприятием 6,5 лет — с февраля 2014 года. До этого он всю свою карьеру провел в группе ТАИФа: придя на ОАО «ТАИФ» в 2005 году ведущим специалистом по нефтепереработке, он до 2014 года работал в офисе головного холдинга — на посту начальника отдела нефтепереработки, а затем возглавил нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.