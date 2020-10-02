На Общественном совете Росатома обсудили стратегию развития до 2030 года

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30 сентября 2020 года в режиме видеоконференции состоялось заседание Общественного совета Росатома под председательством генерального директора Алексея Лихачева, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Центральными темами обсуждений на заседании стали стратегия деятельности на период до 2030 года и единая отраслевая политика Росатома и ее организаций в области устойчивого развития.

Алексей Лихачев начал встречу с поздравлений: «Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с 75-летием атомной промышленности, с Днем работника атомной промышленности и пожелать здоровья, новых свершений, единой командной работы в выполнении государственных, производственных и научных задач, экологических проектов».

Алексей Лихачев отметил, что госкорпорацией была «была проведена работа по актуализации стратегии Госкорпорации 2010 годов весной текущего года».

Директор департамента стратегического управления Росатома Игорь Ермаков представил основные положения стратегии деятельности Росатома до 2030 года, подчеркнув, что главный аспект стратегии — движение от текущего глобального лидерства в атомной промышленности к глобальному технологическому лидерству. Ядром стратегии на горизонте ближайших десятилетий останется ядерная энергетика: «Будем развивать реакторные технологии IV поколения, реакторные технологии на быстрых нейтронах и движение к замкнутому ядерному топливному циклу. Также в приоритете — развитие технологий переработки РАО и ОЯТ и развитие на рынке атомных станций малой мощности», — отметил он.

Развитие деятельности в акватории Северного морского пути предусматривает не просто увеличение объема проводки судов силами атомфлота, а потенциальное создание собственного логистического оператора для перевозки грузов по севморпути. В сфере развития ядерной медицины планируется продолжить не только активное производство изотопов, но и радиофармпрепаратов, строительство центров по радионуклидной терапии, центров ядерной медицины, производство оборудования.

В актуализированную стратегию включен ряд принципиально новых направлений деятельности: выход в сегмент ветроэнергетики и развитие водородной энергетики. Планируется активно развивать аддитивные технологии и направление по производству передовых композитных материалов и изделий из них, а также выйти на уровень национального лидера по обращению с промышленными отходами 1-2 классов опасности.

Руководитель проектного офиса программ устойчивого развития Росатома Полина Лион рассказала о политике устойчивого развития. «Для нашей работы мы взяли не только 17 целей, но и 10 принципов Глобального договора ООН, относящихся к качеству бизнес-процессов компании. Среди них — ответственность в отношении прав человека, забота об окружающей среде. Важно, чтобы 10 принципов глобального договора ООН были соблюдены не только внутри отрасли, но и на всем жизненном цикле продукции, включая внешних поставщиков и подрядчиков», — сказала она.

В ходе заседания членам Общественного совета было поручено провести консультации в рабочих комиссиях и сформулировать предложения по реализации и обеспечению публичной повестки стратегии деятельности Росатома на период до 2030 года и единой отраслевой политики Росатома и ее организаций в области устойчивого развития.