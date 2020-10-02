Трамп ударил по американскому рынку

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Американские индексы падают в пятницу, 2 октября, на информации о том, что президент США Дональд Трамп и его жена Меланья заразились коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Сообщение о болезни Трампа, поступившее всего за месяц до президентских выборов в США (пройдут 3 ноября), ударило по промышленному индексу Dow Jones. К 09:30 по московскому времени он потерял 434 пункта (1,6 процента), опустившись до отметки 27 257 пунктов. Индекс S&P 500, в который входят 500 самых крупных компаний в США, снижается на 51 пункт (1,51 процента), до отметки 3 317,75. Индекс электронной биржи Nasdaq падает на 175,5 пункта (1,52 процента), до 11 339,25.

Утром в пятницу Дональд Трамп сообщил в Twitter, что он и его жена инфицированы коронавирусом. Лечащий врач американского президента Шон Конли заявил, что оба пациента чувствуют себя хорошо, пишет ТАСС. По его мнению, болезнь не помешает Трампу выполнять президентские обязанности. Информация о заражении президента США коронавирусом появилась в разгар президентской кампании. У Трампа, который идет на второй срок, на 15 октября запланированы следующие дебаты с кандидатом от демократов Джозефом Байденом. Пока неизвестно, состоятся ли они.