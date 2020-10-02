Голый Хью Джекман потерся задом о кресло в рекламе ботинок

Австралийский актер Хью Джекман снялся в рекламе ботинок, представ в кадре обнаженным. Ролик артист опубликовал в Instagram.

В клипе Джекман общается с представителем компании R.M. Williams, сидя в его кабинете голым и расхваливая ботинки. В конце ролика актер начинает тереться задом о стул, предлагая собеседнику сесть на его место.

В конце мая российский поп-певец Филипп Киркоров предстал в образе десантника-гея в проморолике. Артист пошутил о засовывании оружия в анус и в рот, после чего его пообещали избить.