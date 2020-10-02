Гособвинение требует начислить семь реального срока бывшей замглавы алтайского Минздрава

Прокуратура обжаловала приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Алтайского края Елене Кравец, которую, благодаря сотрудничеству со следствием, оставили на свободе и оштрафовали на 4,5 млн рублей за получение взятки. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, обвинение намерено на порядок увеличить штраф и добиться реального и длительного заключения.

Гособвинитель внес апелляционное представление по уголовному делу Елены Кравец, которая Центральным районным судом Барнаула была признана виновной в получении крупной взятки и приговорена к штрафу в размере 4,5 млн рублей. Так, прокуратура поставила вопрос об изменении приговора на 7 лет колонии строгого режима, а также увеличения штрафа до 20-кратной суммы взятки, то есть до 45,4 млн рублей. Таким образом надзорный орган настаивает на своем изначальном требовании, которое было выдвинуто в ходе разбирательства в первой инстанции.

Напомним, что вердикт по делу бывшей замглавы Минздрава Алтайского края был вынесен 23 сентября. Кравец судили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, за незаконные действия по предварительному сговору в особо крупном размере). По данным следствия, замминистра помогала поставщику лекарств получать госконтракты в обход законных процедур закупок. За эти услуги она получила взятку в виде дорогостоящих кухни, техники, плитки, сантехники и стройматериалов для ремонта своей квартиры на общую сумму более 2,268 млн рублей.

Добавим, что перед оглашением вердикта Елена Кравец подчеркнула наличие состава преступления в ее действиях. Также она напомнила, что заключила досудебное соглашение, а его итоги стали известные общественности и СМИ. Предполагается, что она имела в виду арест бывшего вице-губернатора Алтайского края и экс-министра здравоохранения Ирины Долговой, под началом которой работала Кравец: ранее источники ИА «Банкфакс» уже сообщали, что Кравец в ходе следствия могла начать рассказывать о деятельности непосредственного начальства. Сама Долгова обвиняется в превышении должностных полномочий, которое выразилось в помощи ее знакомому в получении льготных лекарств за бюджетные деньги. Сейчас она находится под арестом.