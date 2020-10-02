Трамп заразился коронавирусом. И его жена тоже

Президент США ушел на карантин. Через месяц ему предстоят выборы.

Президент США Дональд Трамп сообщил 2 октября, что заболел COVID-19. Также коронавирусом заразилась его супруга, Меланья Трамп.

О своём диагнозе американский лидер уведомил соотечественников, как водится, через микроблог Twitter. Трамп заявил, что он и Меланья немедленно ушли на карантин и начали лечение.

«Я и первая леди сдали положительный тест на COVID-19. Немедленно уходим на карантин и начинаем процесс восстановления. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ!», написал президент США, которому 3 ноября предстоят вторые для него выборы.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

А двумя часами ранее Трамп сообщил, что COVID-19 был обнаружен у его советницы Хоуп Хикс. После этого он тут же самоизолировался и сделал тест.

«Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что дала положительный результат на Covid-19. Ужасно!» — гласил первый твит Трампа.

Медики говорят о хорошем самочувствии президента США.

Напомним, что 23 сентября от COVID-19 скончался депутат Государственной думы России Ваха Агаев. Также из числа известных личностей коронавирусом заразилась телеведущая Ольга Скабеева. Пользуясь случаем, она активно рекламирует российский препарат для лечения COVID, который продается по цене выше МРОТ.

Активно продвигается в жизнь и российская вакцина от коронавируса. В начале сентября прививку сделал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, а в середине месяца — знаменитый актер Михаил Боярский, потерявший при этом сознание.