Трамп заразился коронавирусом. И его жена тоже

Президент США ушел на карантин. Через месяц ему предстоят выборы.

Президент США Дональд Трамп сообщил 2 октября, что заболел COVID-19. Также коронавирусом заразилась его супруга, Меланья Трамп.

О своём диагнозе американский лидер уведомил соотечественников, как водится, через микроблог Twitter. Трамп заявил, что он и Меланья немедленно ушли на карантин и начали лечение.

«Я и первая леди сдали положительный тест на COVID-19. Немедленно уходим на карантин и начинаем процесс восстановления. Мы пройдем через это ВМЕСТЕ!», написал президент США, которому 3 ноября предстоят вторые для него выборы.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020